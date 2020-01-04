Распространенные виды рекламы в форме блоков

С помощью рекламного баннера, каждый рекламодатель способен донести до конечного потребителя особенности и преимущества своего товара или услуг. Этот баннер может быть оформлен в виде сложного рекламного блока или небольшого текстового сообщения. Информацию об особенностях этих способов оформления рекламного баннера, подготовили и опубликовали специалисты портала vadideo.com.

Перечень популярных способов оформления баннера для рекламы в интернете

Среди рекламодателей особой популярностью пользуются следующие методы оформления рекламных баннеров:

Native;

Text ADS.

Особенности Native

Реклама Native имеет форму рекламного блока, встроенного в интерфейс сайта или приложения. В большинстве случаев такой информационный блок не воспринимается пользователями как рекламный продукт.

Блоки формата Native могут содержать сведения о товарах различных тематических направлений. Их можно использовать для продвижения товаров в социальных сетях, а также на информационных, новостных и музыкальных сайтах.

К недостаткам рекламного блока относится ограничение доступа ко всем интернет-площадкам, возможный негатив аудитории на «скрытую» рекламу, особые навыки при создании рекламы формата Native. К положительным моментам относится:

высокий уровень кост-эффективности;

отсутствие негатива на формат баннера;

возможность разместить в блоке много сведений о продвигаемом товаре либо услуге;

соответствие блока Native дизайн-концепции сайтов и приложений.

Особенности Text ADS

Реклама формата Text ADS имеет форму не больших баннеров, содержащих информационный и продающий текст. Она эффективна на ресурсах различной тематики. Реклама Text ADS размещается рекламодателями в контекстно-медийных сетях и порталах контекстной рекламы (Google AdWords либо Яндекс.Директ).

К недостаткам текстовых объявлений формата Text ADS следует отнести действующие лимиты по количеству использованных знаков, ограниченный охват аудитории, низкий уровень эффективности при размещении не на тематическом поисковом ресурсе. К значимым достоинствам рекламы формата Text ADS относится: