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Распространенные виды рекламы в форме блоков
С помощью рекламного баннера, каждый рекламодатель способен донести до конечного потребителя особенности и преимущества своего товара или услуг. Этот баннер может быть оформлен в виде сложного рекламного блока или небольшого текстового сообщения. Информацию об особенностях этих способов оформления рекламного баннера, подготовили и опубликовали специалисты портала vadideo.com.
Перечень популярных способов оформления баннера для рекламы в интернете
Среди рекламодателей особой популярностью пользуются следующие методы оформления рекламных баннеров:
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Native;
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Text ADS.
Особенности Native
Реклама Native имеет форму рекламного блока, встроенного в интерфейс сайта или приложения. В большинстве случаев такой информационный блок не воспринимается пользователями как рекламный продукт.
Блоки формата Native могут содержать сведения о товарах различных тематических направлений. Их можно использовать для продвижения товаров в социальных сетях, а также на информационных, новостных и музыкальных сайтах.
К недостаткам рекламного блока относится ограничение доступа ко всем интернет-площадкам, возможный негатив аудитории на «скрытую» рекламу, особые навыки при создании рекламы формата Native. К положительным моментам относится:
-
высокий уровень кост-эффективности;
-
отсутствие негатива на формат баннера;
-
возможность разместить в блоке много сведений о продвигаемом товаре либо услуге;
-
соответствие блока Native дизайн-концепции сайтов и приложений.
Особенности Text ADS
Реклама формата Text ADS имеет форму не больших баннеров, содержащих информационный и продающий текст. Она эффективна на ресурсах различной тематики. Реклама Text ADS размещается рекламодателями в контекстно-медийных сетях и порталах контекстной рекламы (Google AdWords либо Яндекс.Директ).
К недостаткам текстовых объявлений формата Text ADS следует отнести действующие лимиты по количеству использованных знаков, ограниченный охват аудитории, низкий уровень эффективности при размещении не на тематическом поисковом ресурсе. К значимым достоинствам рекламы формата Text ADS относится:
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легкость проведения апдейта креативов;
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быстрый и простой способ создания и запуска;
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эффективность при работе с мобильной поисковой системой;
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возможность сегментировать рекламный текст на основе ключевого слова под целевую аудиторию;
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простой процесс написания рекламного контента.