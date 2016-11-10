Экологи ждут действий от Дональда Трампа

Экологи ждут действий от Дональда Трампа

10-11-2016, 15:58

Без вариантов, одним из главных и основополагающих событий уходящего года, стали выборы Президента США. Никто не станет отрицать, что от главы данного мирового гегемона, зависит очень многое на... »

Средиземному морю осталось 100 лет

Средиземному морю осталось 100 лет

31-10-2016, 12:27

Мало кто не согласится, что Средиземное море является одним из самых ярких мест отдыха на планете. Уникальная природа и интересные места близлежащих стран, делают регион жемчужиной нашего мира. Но... »

Горный воздух улучшает самочувствие и продлевает жизнь

Горный воздух улучшает самочувствие и продлевает жизнь

21-10-2016, 15:58

Ни для кого не является секретом взаимосвязь между проживанием в горах и продолжительностью жизни. И действительно, согласно разным статистическим данным, горцы в большинстве своем, живут на порядок... »

Как подать объявление в интернете?

Как подать объявление в интернете?

17-10-2016, 12:57

В жизни каждого человека могут возникнуть различные ситуации, в которых потребуется найти площадку для подаче объявления. Широкую аудиторию читающих объявления людей можно найти в интернете.... »

Вслед за поездом создан и водородный самолет

Вслед за поездом создан и водородный самолет

11-10-2016, 12:04

Совсем недавно мы рассказывали об одном очень интересном проекте, призванном способствовать улучшению экологической ситуации на планете. Речь идет об уникальном поезде, топливом для которого служит... »

Добыча песка уничтожает крымские пляжи

Добыча песка уничтожает крымские пляжи

2-10-2016, 10:01

К проблемам Крымского полуострова политического характера, может добавиться и более серьезная неприятность, угрожающая ему как курорту. В частности, пострадать может юго-западная часть полуострова, а... »

Через год в Германии начнет курсировать поезд, работающий на воде

Через год в Германии начнет курсировать поезд, работающий на воде

26-09-2016, 09:43

Как известно, одним из самых радикальных и эффективных способов борьбы с загрязнением воздуха, является отказ от двигателей внутреннего сгорания. Через гибридные силовые установки, человечество хочет... »

Школьники в Ухте отравились не сероводородом

Школьники в Ухте отравились не сероводородом

17-09-2016, 16:44

Концентрация вредных веществ в атмосфере увеличилась, в последнее время в разы. Остаются еще конечно уголки, где воздух чистый и дышится легко, но в местах массового проживания людей - такое само... »

Черное море попрощалось с летом смерчем

Черное море попрощалось с летом смерчем

3-09-2016, 16:34

Как правило, природные явления разрушительного характера, вызывают лишь негативные эмоции, в частности горе, ужас и страх. Землетрясения, наводнения, ураганы, торнадо, цунами и мн.др. уносят ежегодно... »

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 495Вперед