Экологи ждут действий от Дональда Трампа
Без вариантов, одним из главных и основополагающих событий уходящего года, стали выборы Президента США. Никто не станет отрицать, что от главы данного мирового гегемона, зависит очень многое на... »
Без вариантов, одним из главных и основополагающих событий уходящего года, стали выборы Президента США. Никто не станет отрицать, что от главы данного мирового гегемона, зависит очень многое на... »
Мало кто не согласится, что Средиземное море является одним из самых ярких мест отдыха на планете. Уникальная природа и интересные места близлежащих стран, делают регион жемчужиной нашего мира. Но... »
Ни для кого не является секретом взаимосвязь между проживанием в горах и продолжительностью жизни. И действительно, согласно разным статистическим данным, горцы в большинстве своем, живут на порядок... »
В жизни каждого человека могут возникнуть различные ситуации, в которых потребуется найти площадку для подаче объявления. Широкую аудиторию читающих объявления людей можно найти в интернете.... »
Совсем недавно мы рассказывали об одном очень интересном проекте, призванном способствовать улучшению экологической ситуации на планете. Речь идет об уникальном поезде, топливом для которого служит... »
К проблемам Крымского полуострова политического характера, может добавиться и более серьезная неприятность, угрожающая ему как курорту. В частности, пострадать может юго-западная часть полуострова, а... »
Как известно, одним из самых радикальных и эффективных способов борьбы с загрязнением воздуха, является отказ от двигателей внутреннего сгорания. Через гибридные силовые установки, человечество хочет... »
Концентрация вредных веществ в атмосфере увеличилась, в последнее время в разы. Остаются еще конечно уголки, где воздух чистый и дышится легко, но в местах массового проживания людей - такое само... »
Как правило, природные явления разрушительного характера, вызывают лишь негативные эмоции, в частности горе, ужас и страх. Землетрясения, наводнения, ураганы, торнадо, цунами и мн.др. уносят ежегодно... »