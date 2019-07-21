Выбор мультсмплит системы

В жаркую погоду сложно справиться без качественного кондиционера.

Можно установить в комнате небольшой переносной или подвесной кондиционер, некоторые модели оборудования устанавливают на окна, однако, самым качественным и долговечным вариантом является монтаж сплит системы.

Кроме этого, большой популярностью пользуются и мультисплит системы.

По своему функциональному назначению и принципу работы они сходи с привычными сплит системами, однако, отличаются от них методом подключения блоков. С помощью такой системы можно одновременно подключить несколько блоков. Оборудование будет полезно в том случае, если в силу определённых причин нет возможности одновременно подключить несколько простых сплит систем.

Многие считают, что намного выгоднее установить одну мульти систему, чем покупать несколько блоков для сплит системы, но это не так. Дело в то, что в таких блоках находится очень дорогая автоматика, что заметно увеличивает стоимость оборудования. Кроме этого, необходимо больше материалов для установки, да и сам монтаж будет стоить дороже.

Разновидности мультисплит систем

На данный момент производится два вида мультисплит систем: фиксированные и наборные. Фиксированное оборудование представляет собой несколько готовых блоков, которые устанавливают внутри помещения. В зависимости от типа оборудования их может быть от 2 до 4. Наборные устройства не готовы к установке, их нужно соединить друг с другом, и только после этого переходить к монтажу.

Мультисплит системы так же могут быть:

настенными и напольными;

потолочными, кассетными;

потолочными, кассетными; канальными, колонного типа.

Лучше всего устанавливать данное оборудование на стену или на полоток. В этом случае она не будет занимать место. Это самый практичный и универсальный вариант. Чаще всего подобные мощные системы устанавливают в офисных помещениях, на предприятиях, внутри общественных заведений и прочее. В обычной квартире достаточно простой сплит системы. За любым оборудованием необходимо тщательно ухаживать. Мульсплит система требует особого подхода. Необходимо постоянно чистить устройство, проводить диагностику оборудования на наличие мелких поломок.