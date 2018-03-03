Как грамотно управлять персоналом

Далеко не все руководители могут правильно руководить персоналом. Основная проблема директоров, которые только вступили в должность – неумение выстраивать доверительные отношения с коллегами.

Самое главное – это построение позитивной атмосферы, в которой можно справиться даже с самой сложной работой. Ещё больше информации можно получить на сайте информационное управление персоналом.

Как общаться с коллективом

На правильном общении выстраивается вся система. Многие управляющие думают, что общаться с коллегами нужно строго, и коллектив должен бояться своего начальника, только в таком случае люди будут эффективно работать. Но это правило работает редко. Важно взять на вооружение несколько советов: