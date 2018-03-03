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Как грамотно управлять персоналом
Далеко не все руководители могут правильно руководить персоналом. Основная проблема директоров, которые только вступили в должность – неумение выстраивать доверительные отношения с коллегами.
Самое главное – это построение позитивной атмосферы, в которой можно справиться даже с самой сложной работой. Ещё больше информации можно получить на сайте информационное управление персоналом.
Как общаться с коллективом
На правильном общении выстраивается вся система. Многие управляющие думают, что общаться с коллегами нужно строго, и коллектив должен бояться своего начальника, только в таком случае люди будут эффективно работать. Но это правило работает редко. Важно взять на вооружение несколько советов:
- Нужно постараться узнать о каждом работнике как можно больше информации, чтобы знать, чем человек живёт, как к нему лучше подойти.
- За успехи работника нужно обязательно похвалить, в момент неудачи поддержать, при недобросовестном выполнении работы – наказать.
- Перед работником нужно выстраивать конкретные задачи и устанавливать ответственности за них.
- Нужно участвовать общественной жизни организации, вливаться в коллектив.