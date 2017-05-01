Как получить гражданство Евросоюза

Вопрос о проживании в Евросоюзе с каждым днём становится всё более актуальным. В основном, в этом заинтересованы те, кто хочет сменить место жительства. Такие страны как Испания, Латвия, Греция и Болгария достаточно привлекательны, чтобы стать новой родиной. Гражданство Евросоюза для россиян получить достаточно сложно. Для этого есть несколько способов.

Как получить гражданство?

Для начала необходимо усвоить несколько правил:

получить паспорт или гражданство Европы невозможно;

чтобы стать гражданином Евросоюза, необходимо стать гражданином одной из европейских стран, например Польша, Германия, Франция.

получить гражданство Евросоюза стремятся люди из многих стран, большинство из них проживают в странах бывшего СНГ. За лучшей жизнью отправляются в Европу представители малоразвитых стран. Ещё больше полезной информации о гражданстве Евросоюза можно узнать здесь https://cyprus-alliance.ru/faq/citizenship-for-russians .

Для того, чтобы получить заветное гражданство необходимо действовать следующим образом:

в одной из стран оформить ВНЖ;

постараться получить ПМЖ;

получить гражданство.

После этого вы автоматически становитесь гражданином Евросоюза, и получаете все возможные преимущества. Чтобы как можно быстрее сменить статус ВНЖ на ПМЖ необходимо наличие льготных условий.

Как получить временный вид на жительство?

Для этого необходимо подходить под одну из категорий:

как студент, который будет обучаться в европейской стране;

официальное заключение брака с жителем Евросоюза;

воссоединение с семьёй;

получение рабочей визы;

открытие бизнеса на территории европейской страны;

приобретение недвижимости;

необходимость в лечении.

В зависимости от страны, в которую планирует переехать гражданин, необходимо собрать определённый пакет документов. Как правило, это:

паспорт;

медицинская страховка;

документы, подтверждающие право на временное проживание;

справка из банка, подтверждающая платежеспособность.

В консульстве страны у вас могут запросить и другие документы. Для некоторых стран этот список может быть достаточно длинным.