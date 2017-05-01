Полиуретановые изделия

В настоящее время изделия из полиуретана считаются одними из наиболее универсальных. Благодаря своим высоким износоустойчивым свойствам, его используют в медицине, полиграфии, машиностроении и для других видов производств. Полиуретан заслужил высокое признание и является самым распространенным материалом.

Полиуретан наносят на катки, ролики и колеса, тем самым увеличивая их ресурс. Особенно это важно при сильных нагрузках. К тому же, данный материал поддается восстановлению, поэтому расходы по эксплуатации значительно смогут сократиться. Очень часто полиуретан используется в местах, которые подвергаются высоким нагрузкам. Например, для производственного транспорта или погрузчиков.

Данный материал обладает рядом достоинств по сравнению с обычной резиной. К ним можно отнести, такие как:

устойчивость к различным химическим составам и соленой воде;

высокая износостойкость;

обладает высокой твердостью. Именно поэтому его используют для валов холодного проката;

эксплуатация в различных температурных диапазонах. Полиуретан имеет способность выдерживать большую динамическую нагрузку при температурах от -70 до +80 градусов;

высокая эластичность, несмотря на большую твердость, что обеспечивает прочность.

Довольно часто полиуретан используется при изготовлении скребков и очистителей, которые предназначены для конвейерных лент. Данное покрытие способно отлично очищать поверхность ленты от налипшего материала. А также, обладает долговечность и надежностью, в отличие от аналогичных изделий, выполненных из металла и пластика.

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Каждому заказчику будет предоставлен индивидуальный подход. Квалифицированные сотрудники смогут решить производственные задачи, имеющие различные уровни сложности.