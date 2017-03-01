Tesla продолжает развитие электрокаров

Компания «Tesla» в последнее время стала очень популярной. Недавно она подала заявку на патент новой технологии, сущность которой заключается в применении различных аккумуляторов в автомобилях одновременно.

Данная новая технология предоставит возможность существенно повысить запас хода. Стоит отметить тот удивительный факт, что заявка на патент была подана в июне, а пресса узнала о ней только в настоящее время. Подробнее можно ознакомиться на сайте http://osoko.ru/publ/avtonovosti/tesla_prodolzhaet_razvitie_ehlektrokarov/2-1-0-17084.

Инженеры компании Tesla планируют принимать традиционный литий-ионный аккумулятор, который приведёт электромотор в действие, а также металл-воздушный аккумулятор, питающий обычную батарею. В заявке на патент они не указывают разновидность металл-воздушного элемента.

В настоящее время существует несколько аналогичных систем с алюминием, литием, цинком, применяемых в качестве анода. Особая пористая металлическая пластина служит в качестве катода. Предполагается, что слишком часто данная разновидность батареи применяться не будет, поскольку срок службы уменьшается по причине частых зарядок.

Принимая во внимание внедрение новейшей технологии, автомобили компании «Tesla» будут стоить на том же уровне, как и на сегодняшний день. Это связано с невысокой стоимостью металл-воздушных батарей. Производители не рассказывают о том, какие будут выходные характеристики и на сколько повысится запас хода автотранспортных средств.

Компания «Tesla» очень удачно внедрила мировые разработки в сфере строительства электрокаров. В июне была продемонстрирована система, позволяющая заменить аккумуляторы с седана Model S всего за полторы минуты. Данные станции зарядки будут функционировать в Соединённых Штатах уже в конце этого года.

Свой аналог металл-воздушных аккумуляторов весной показала компания «Phinergy». В батареях применяются алюминиевые пластины, которые нужно будет менять по причине несовершенства технологии. Автотранспортное средство с таким аккумулятором понадобится заправлять водой каждые несколько сотен километров.