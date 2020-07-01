Токарные работы на заказ

Токарные работы являются популярным методом резки. В настоящее время предоставляются возможности для обработки различных материалов, в том числе следующие:

латунь;

чугун;

медь;

сталь.

Чертеж является наиболее важным элементом в создании элементов на заказ. Это обеспечивается самим клиентом. Если же чертежа нет, то можно будет создать продукт на основе образца конкретного изделия.

Токарные работы по чертежам заказчика состоят из следующих этапов:

создание специалистами специальной программы для станка с ЧПУ, в соответствии с конструкцией изделия (учитывается уровень сложности, а также методы и другие тонкости изготовления);

выбор инструментов обработки;

производство и обработка продукта на станке (под контролем оператора процесс выполняется автоматически, в соответствии с заданной программой).

Контроль качества должен проводиться на каждом этапе производства, чтобы конечный продукт точно соответствовал заказу. Первый этап в этом случае является наиболее важным. Чем точнее и понятнее техническое задание клиента, тем точнее его выполнение, и тем лучше конечный результат. Техзадание должно указывать тип технического процесса, так как каждый имеет свои особенности. Например, если этот процесс включает в себя этап лазерной резки, толщина исходного металлического листа для создания детали не должна превышать 5 мм. Если это условие не будет соблюдено, на конечной продукции будут зазубрины (до 0,5 мм).

Кроме того, выбранный материал играет важную роль, так как некоторые из них не могут быть обработаны лазером (например, алюминий, нержавеющая сталь). Также в техзадании должен быть указан тип прокатки, в том числе следующие данные:

сорт;

марка;

количество листов;

вес;

тип.

Клиент может предоставить материал сам или поручить эту задачу исполнителю.

В обязательном порядке в техническом задании содержатся данные о следующих факторах:

сроки;

описание товара;

область применения продукта;

размеры изделия.

Когда специалисты создают программы для станков с ЧПУ, они обычно используют такие программы, как AutoCad или Компас 3D. Процесс может быть ускорен, если клиент изначально предоставляет все данные о требуемом продукте в электронном виде, уже в формате, требуемом программой.

Любой вид токарных работ будет выполнен по желанию заказчика. Специалисты всегда смогут выбрать подходящий станок, чтобы выполнить заказ максимально по чертежу.