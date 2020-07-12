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Декоративная штукатурка - особенности и преимущества
Штукатурка декоративного типа относится к современным и практичным способам отделки. Ее отличительная особенность заключается в возможности имитации различных материалов типа обоев или камня, ткани. Более того, купить декоративную штукатурку в Брянске стоит хотя бы для того, что с такой отделкой организуются оригинальные и необычные покрытия, имеющие визуальные эффекты.
Основные преимущества
Неоспоримое преимущество обозначенного материала заключается в придании поверхности эстетичного вида, а также защите стеновых поверхностей от негативных факторов. Нанесение декоративной штукатурки незамысловато, отсутствуют стыковочные швы, нет необходимости в дополнительном уходе.
Положительные стороны также представлены экологичностью и безопасностью, продолжительностью в использовании. Из сомнительных сторон можно назвать завышенную стоимость.
Классификация
Отсутствует четко установленная система разделения описываемого декора. В этом случае во внимание принимается используемый в качестве сырья материал:
- Минеральная штукатурка изготавливается на цементе, реализуется только в сухом состоянии. Перед использованием она разводится водой до однородного состояния. Отмечена доступная цена, при желании покраска выполняется дополнительно, т.к. в объем массы не водятся пигменты.
- Акриловая смесь изготавливается на основе аналогичной смолы. Она проста в работе, реализуется в полностью подготовленном виде. Из недостатков отмечается горючесть продукта.
- Купить декоративную штукатурку в Брянске можно и силиконового типа. Она продается в уже разведенном состоянии, проявляет экологичность в применении, эластичная, не нуждается в окрашивании.
- Силикатный состав содержит силикатный клей, то же калийное стекло. В ходе применения материала могут выделяться вредные и токсичные компоненты. Сферой применения из-за этого выступают наружные работы.
Основные разновидности
В зависимости от наполнителя принято разделять декоративную штукатурку на такие категории:
- Фактурная - на основе мелких камней, слюды с древесиной, волокнами. В результате задается поверхность, отличающаяся трехмерным эффектом.
- Структурная – наполнителем выступают минералы наподобие кварца с мелким зерном. Получается поверхность однородного типа, может создаваться узор в виде «короеда».
- Венецианская – основу составляет мраморная крошка.
- Флоковая поверхность – состоит из нерастворимого типа мелких частиц. Нанесение: клеевая часть, далее флоки, завершение в виде лакового слоя.