Декоративная штукатурка - особенности и преимущества

Штукатурка декоративного типа относится к современным и практичным способам отделки. Ее отличительная особенность заключается в возможности имитации различных материалов типа обоев или камня, ткани. Более того, купить декоративную штукатурку в Брянске стоит хотя бы для того, что с такой отделкой организуются оригинальные и необычные покрытия, имеющие визуальные эффекты.

Основные преимущества

Неоспоримое преимущество обозначенного материала заключается в придании поверхности эстетичного вида, а также защите стеновых поверхностей от негативных факторов. Нанесение декоративной штукатурки незамысловато, отсутствуют стыковочные швы, нет необходимости в дополнительном уходе.

Положительные стороны также представлены экологичностью и безопасностью, продолжительностью в использовании. Из сомнительных сторон можно назвать завышенную стоимость.

Классификация

Отсутствует четко установленная система разделения описываемого декора. В этом случае во внимание принимается используемый в качестве сырья материал:

Минеральная штукатурка изготавливается на цементе, реализуется только в сухом состоянии. Перед использованием она разводится водой до однородного состояния. Отмечена доступная цена, при желании покраска выполняется дополнительно, т.к. в объем массы не водятся пигменты. Акриловая смесь изготавливается на основе аналогичной смолы. Она проста в работе, реализуется в полностью подготовленном виде. Из недостатков отмечается горючесть продукта. Купить декоративную штукатурку в Брянске можно и силиконового типа. Она продается в уже разведенном состоянии, проявляет экологичность в применении, эластичная, не нуждается в окрашивании. Силикатный состав содержит силикатный клей, то же калийное стекло. В ходе применения материала могут выделяться вредные и токсичные компоненты. Сферой применения из-за этого выступают наружные работы.

Основные разновидности

В зависимости от наполнителя принято разделять декоративную штукатурку на такие категории: