Стекла фар для BMW X5 E53

Купить стекла фар для БМВ Х5 Е53

Как говорил великий Шекспир: «Ничто не вечно под луной». Спустя некоторое время после покупки автомобиля фары тускнеют. Как правило, выходит из строя не оптика, а стёкла. Они изготавливаются из поликарбоната, имеющего свои плюсы и минусы. К числу недостатков материала относится такое качество, как постепенное ухудшение пропускной способности света фар BMW X5 E53. В стёкла попадает песок, пыль, из-за чего ухудшается их состояние. С такой проблемой в большинстве случаев не справляется и полировка.

Как купить и заменить стекло фары БМВ

Стёкла защищают внутреннюю часть фары от постороннего воздействия, направляют пучок света и рассеивают его. При повреждениях стекла никто не мешает вам поменять фару полностью. Но, представляется, что это нерациональный способ разрешения ситуации. Покупка фары на БМВ обойдётся недёшево. Замена стекла потускневшей фары по сравнению с заменой фары целиком стоит меньше примерно на 90%. Разница ощутима!

Приобрести качественное стекло фары на автомобиль БМВ Х5 Е53 можно по демократичной цене в интернет-магазине « Мир фар» - https://mirfar.com/catalog/stekla-far-bmw-x5-e53-1999-2003-dorestayling/. К продаже предлагаются комплектующие на БМВ Х5 Е53 дорестайлинг и рестайлинг. Реализуемый товар обладает всеми оригинальными свойствами и качествами. Перечислим преимущества продаваемых стёкол:

гарантированная защита оптики фары;

недорогая цена;

наличие лакового покрытия, стойкого к ультрафиолету;

лёгкость;

прочность;

необходимая прозрачность.

Установка новых деталей позволит придать вашему автомобилю совершенный вид, в котором уже ничего не захочется менять.

Замена стекол фар БМВ Х5 Е53

Приобретённые в интернет-магазине комплектующие могут быть установлены в нашем центре с использованием проверенной технологии сборки, применением надёжного герметика. Среднее время установки стекла составляет 2-4 часа, на этот вид работ предоставляется гарантия.

Важно! Необходимость замены стёкол фар вызывается не только и не столько эстетическими соображениями, сколько стремлением обезопасить себя и пассажиров. Поэтому не стоит откладывать «на потом» покупку деталей для вашего авто и его ремонт.

О компании

Главные офисы компании «Мир фар» находятся в Санкт-Петербурге и Москве. Представительства открыты в российских городах Казани, Калининграде, Пскове, Перми, Новороссийске, Георгиевске, а также в Душанбе. Компания осуществляет продажу комплектующих для автомобильной оптики, кроме того, имеет центр восстановления повреждённых фар. Доставка товаров осуществляется в регионы России и страны СНГ.