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Профилактическая смазка замка, как правильно это сделать
Не стоит дожидаться, когда ключ станет плохо поворачиваться в замке, следует периодически проводить профилактическую смазку замка. Существует несколько вариантов смазочных работ, это может быть обработка, как сухими, так и жидкими смазывающими составами. Надлежащий уход за механизмом продлит срок его эксплуатации.
Как смазывать замок дверной врезной?
Перед проведением смазочных работ, требуется провести чистку скважины от пыли и скопившейся грязи. При этом личинку можно не вынимать, используя в качестве чистящего средства растворители. В замок дверной врезной вливается очищающее жидкое вещество, необходимо тщательно смочить скважину изнутри, не запачкав дверное покрытие.
Для извлечения мусора, в скважину помещают и вынимают ключ, эта процедура повторяется несколько раз. При изъятии за каждым разом ключ требуется вытирать тряпочкой. После данного этапа переходят непосредственно к смазке.
Для проведения чистки и обработки механизма используются разные смазочные средства. Его смазывают одним из следующих вариантов:
- сухая чистка с применением сухих веществ, как правило, это – порошок из графита, он эффективно удаляет ржавчину с металлических поверхностей;
- смазка силиконовыми смесями предотвращает образование коррозии, исключая скопления влаги;
- солидол чаще прочих средств применяется для смазки замкового механизма, это традиционное средство, которое задействуется для обработки самых разных деталей;
- углеродное средство поможет открыть уже заклинивший замок;
- силикон – идеальное средство для механизмов цилиндрового варианта, он улучшает процесс скольжения и защищает от коррозии;
- литол представляет собой водостойкое вещество, им обрабатывают подшипники, но и для замков это незаменимое средство.
Обработка замков на дверях, находящихся одной стороной на улице и испытывают на себе влияние осадков, должна проводиться с привлечением смазки, защищающей от влаги. Средство впрыскивается в отверстие с помощью масленки или шприца, после чего в скважину вставляется и пару раз поворачивается ключик. После обработки лишняя жидкость удаляется, ключ за каждым разом необходимо протирать.
Для чего проводится смазка замка
Регулярная смазка дверной фурнитуры исключит возникновения многих проблем и неполадок. Цель такой процедуры заключается в следующем:
- улучшение скольжения при повороте ключа;
- исключение затирания, которое приводит к износу;
- очищение механизма от пыли;
- удаление и предотвращение образования ржавчины.
Профилактическую обработку рекомендуется организовывать один раз в год. Жителям частных домов лучше это делать чаще: 1 раз в 4-6 месяцев. Регулярная чистка и смазка замка предотвратит проблемы с его открыванием и закрыванием.