Профилактическая смазка замка, как правильно это сделать

Не стоит дожидаться, когда ключ станет плохо поворачиваться в замке, следует периодически проводить профилактическую смазку замка. Существует несколько вариантов смазочных работ, это может быть обработка, как сухими, так и жидкими смазывающими составами. Надлежащий уход за механизмом продлит срок его эксплуатации.

Как смазывать замок дверной врезной?

Перед проведением смазочных работ, требуется провести чистку скважины от пыли и скопившейся грязи. При этом личинку можно не вынимать, используя в качестве чистящего средства растворители. В замок дверной врезной вливается очищающее жидкое вещество, необходимо тщательно смочить скважину изнутри, не запачкав дверное покрытие.

Для извлечения мусора, в скважину помещают и вынимают ключ, эта процедура повторяется несколько раз. При изъятии за каждым разом ключ требуется вытирать тряпочкой. После данного этапа переходят непосредственно к смазке.

Для проведения чистки и обработки механизма используются разные смазочные средства. Его смазывают одним из следующих вариантов:

сухая чистка с применением сухих веществ, как правило, это – порошок из графита, он эффективно удаляет ржавчину с металлических поверхностей;

смазка силиконовыми смесями предотвращает образование коррозии, исключая скопления влаги;

солидол чаще прочих средств применяется для смазки замкового механизма, это традиционное средство, которое задействуется для обработки самых разных деталей;

углеродное средство поможет открыть уже заклинивший замок;

силикон – идеальное средство для механизмов цилиндрового варианта, он улучшает процесс скольжения и защищает от коррозии;

литол представляет собой водостойкое вещество, им обрабатывают подшипники, но и для замков это незаменимое средство.

Обработка замков на дверях, находящихся одной стороной на улице и испытывают на себе влияние осадков, должна проводиться с привлечением смазки, защищающей от влаги. Средство впрыскивается в отверстие с помощью масленки или шприца, после чего в скважину вставляется и пару раз поворачивается ключик. После обработки лишняя жидкость удаляется, ключ за каждым разом необходимо протирать.

Для чего проводится смазка замка

Регулярная смазка дверной фурнитуры исключит возникновения многих проблем и неполадок. Цель такой процедуры заключается в следующем:

улучшение скольжения при повороте ключа;

исключение затирания, которое приводит к износу;

очищение механизма от пыли;

удаление и предотвращение образования ржавчины.

Профилактическую обработку рекомендуется организовывать один раз в год. Жителям частных домов лучше это делать чаще: 1 раз в 4-6 месяцев. Регулярная чистка и смазка замка предотвратит проблемы с его открыванием и закрыванием.