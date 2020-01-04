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Отель “Эгоист” в Кирилловке
Отель "Эгоист" находится в Кирилловке, на Федотовой косе. Это место считается курортным регионом, который омывают Утлюкский лиман и Азовское море. Совсем рядом с отелем расположен чистый песчаный пляж, стоит пройти лишь 70 м
Кирилловка является маленьким городком, но здесь своя особая атмосфера. Все знают, что в этом городке чистые пологие пляжи с песком и лучшие курортные комплексы, а Федотова коса представляет собой отдаленное место для отдыха, где тихо, чисто и нет инфраструктуры.
Здесь разместились современные корпуса из камня, которые смотрятся очень красиво. Кроме того, они огорожены, поэтому на территорию отеля не войдет никто из посторонних. Здесь вы можете присесть и просто слушать шум прибоя, наслаждаться отдыхом.
Что предлагает отель "Эгоист” в Кирилловке:
- выделяют 4 категории номеров, которые обладают разной площадью. Каждый номер выполнен в светлых цветах и в стиле минимализма. Здесь имеется вся техника и мебель;
- песчаный пляж, который расположен совсем рядом. Чтобы дойти до моря, вам стоит потратить лишь пару минут. Кроме того, он очень чистый и красивый. Здесь вы проведете приятные вечера;
- бассейны для взрослых и детей. Они находятся отдельно и содержат пресную воду. Каждый посетитель отеля может поплавать с удовольствием в любое время;
- площадка для игр, комната с настольными играми. Детям здесь придумали разные развлечения, поэтому скучать они точно не будут;
- питание по системе "шведский стол”, оно входит в стоимость проживания. В ресторане вам подадут вкусные закуски, а в панорамном пляже – экзотические напитки. Кто откажется посидеть на пляже в баре и наслаждаться красивыми пейзажами одновременно;
- спортивная площадка. Здесь с удовольствием будут проводить свободное время посетители, которые любят активный отдых;
- конференц сервис. Если вы приехали сюда по бизнесу, то можете побеседовать в тишине с партнером, провести семинар либо встречу. Для этого мы вам предоставим отдельное место.
И большое преимущество отеля "Эгоист” – посетители могут приезжать и поселяться сюда вместе с домашними любимцами, но это необходимо обсудить заранее с администрацией комплекса.
На сайте вы можете прочесть более подробную информацию, увидеть фотографии. Также у нас вы можете узнать необходимые контакты, чтобы связаться с администрацией отеля и забронировать номер для идеального отдыха или можно оформить бронь в онлайн-режиме. Это довольно удобно и быстро.