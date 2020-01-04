Кварцвиниловая плитка — инновационное покрытие для пола

Практически всем, кто собирается купить напольное покрытие, приходится сталкиваться с весьма непростой проблемой выбора. Ассортимент товаров в Интернет-магазинах поражает своим многообразием, но на чем же остановиться, ведь требования к полам мы предъявляем порой весьма противоречивые. Прочная, устойчивая к истиранию и легко моющаяся керамическая плитка на ощупь твердая и слишком холодная, поэтому босиком по ней ходить некомфортно. Ковролин теплый, мягкий и приятный, но слишком быстро загрязняется и рвется, так что в гостиной, столовой или на кухне его не постелешь. Необычайно популярные пару десятилетий назад ламинат и линолеум уже порядком приелись, хочется чего-нибудь нового и оригинального. В то же время не стоит и пренебрегать такими несомненными достоинствами ПВХ покрытий для пола, как практичность, износостойкость, гипоаллергенность или экологическая чистота.

Оригинальное напольное покрытие купить в Киеве

Именно на любителей оригинальных, но недорогих и практичных решений ориентирована многослойная кварцвиниловая плитка, удачно сочетающая в себе достоинства ПВХ-покрытий и керамики. Виниловая основа обеспечивает ей прочность, звукопоглощающие и амортизирующие ударные нагрузки свойства для повышения комфорта. Декоративный рисунок создается при помощи цвето-фактурного слоя, который может прекрасно имитировать не только внешний вид, но и текстуру любого популярного напольного покрытия — от паркета или палубной доски из экзотических пород древесины до плит из натурального камня. Самый верхний защитный слой представляет собой прозрачную пленку, которая по износостойкости существенно превосходит даже напольную плитку (по крайней мере, так утверждает производитель). Аналогичную конструкцию имеет и ламинат, однако у него гораздо больше толщина, что в некоторых случаях может стать серьезной проблемой. К тому же кварцвиниловая плитка привлекает стопроцентной экологичностью — она не содержит абсолютно никакой химии и совершенно не требовательна в уходе, в отличие от капризной и недолговечной натуральной древесины. Покрытия для полов набираются из отдельных плиток, при этом можно комбинировать по своему вкусу изделия разной расцветки и фактуры, выкладывая оригинальные, нигде не повторяющиеся узоры, а в случае повреждения любую плитку легко можно заменить новой, не демонтируя весь пол целиком. Заходите в онлайн-салон PM Construction, известный магазин напольных покрытий в Киеве http://pm-kiev.com.ua, на виртуальной витрине которого представлен обширный выбор высококачественной продукции, способной удовлетворить запросы даже самого разборчивого клиента.