Особенности серого мрамора

Натуральный камень до сих пор является одним из самых популярных вариантов материалов для отделки фасадов. И это не удивительно, ведь он имеет ряд преимуществ: долговечен, выглядит отлично, очень устойчив к погодным условиям, а также различным изменениям климата. Более того, природный камень может поддерживать оптимальную температуру в доме и, как исследования подтверждают, он может поглощать вредные излучения. В настоящее время одним из самых популярных натуральных камней для отделки является мрамор. Он имеет следующие преимущества, при отделке фасадов:

Мрамор белого или других цветов используется только в интерьере, поскольку эти виды считаются очень «капризными». Они не способны противостоять резким изменениям температуры и климатическим изменениям. Под воздействием этих факторов они начинают деформироваться с поверхности, и со временем их структура полностью разрушается. Поэтому ни в коем случае не нужно иметь фасад с цветным или белым мрамором - такой вариант будет ненадёжным. Фасад с мрамором может быть выполнен только в серых тонах - природных. Он устойчив практически ко всем внешним воздействиям. В то же время важно понимать, что серый мрамор (предлагаемый тут) не выглядит эстетически приятным, как цветной или белый аналог.

В целом, серый камень, безусловно, имеет свои преимущества, которые заключаются в следующем:

Надёжный и долговечный, так как толщина его плит может варьироваться.

Экологически безопасный, так как он не способен излучать радиацию.

Устойчив к влаге: поверхность не впитывает влагу и грязь, а значит, не нуждается в частой чистке.

Но, опять же, мы повторяем, что все эти преимущества, конечно, применимы как к белому мрамору, так и к цветному, но только когда они находятся внутри помещений, то есть не подвержены какому-либо внешнему воздействию, например плохой погоде.

Как известно, природный камень стоит дорого, но высокая стоимость полностью компенсируется его преимуществами.

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