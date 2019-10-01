Пансионат «Нева» в Алуште

Крымский полуостров на протяжении многих десятилетий привлекает туристов своими центрами и пансионатами, которые принимают приезжих в течение всего года. Один из самых популярных городов Крыма - Алушта. Он расположен на южном побережье этого черноморского полуострова, поэтому здесь возведено много мест для отдыха.

Например, пансионат в Крыму "Нева" немало популярен среди туристов. Здесь постояльцам предлагается спокойный отдых и, главное, экономичные цены, при комфортных условиях.

Пансионат "Нева" имеет три жилых здания, обширную территорию (около 4 га) и прилегающие пляжи. На территории данного туристического центра имеется парк, через который проложено несколько аллей для прогулок - как пеших, так и велосипедных.

Кроме того, рядом с "Невой" находится клуб «Sound», который заслуженно считается одним из самых зрелищных мест в Алуште. Данный клуб предлагает отличный отдых не только для представителей молодёжи, но и для пар. А для детей здесь была построена игровая площадка.

Каждый номер пансионата "Нева" оборудован холодильником, телевизором (номера люкс - плазменной панелью), электронным сейфом, мебелью - одним словом, всё для полноценного комфорта постояльцев. Почти во всех номерах имеется балкон и летняя мебель. Уборка помещений проводится каждый и входит в стоимость проживания. Радует то, что здесь все включено.

Кроме того, в цену автоматически включаются такие услуги, как следующие:

• использование утюга или фена;

• использование электрического чайника;

• прямой багаж в номер;

• бесплатный доступ на пляж;

• различные виды развлечений для детей;

• беспроводной интернет.

Кроме того, пансионат "Нева" в Алуште предлагает постояльцам еду (три раза в день), которая включена в стоимость. Кроме того, в здесь имеется кафе "Джемерджи", бар "Каскад", открытый 24 часа в сутки, и несколько заведений общественного питания у моря.

Однако, напомним, что в "Неве" не проводятся медицинские осмотры и лечебные процедуры.

Бронирование номеров в этом пансионате Алушты осуществляется через их банковский счёт. Скидки предоставляются лишь для детей.