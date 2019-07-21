Командировка и документы для нее

Сотрудники многих организаций не всегда работают в кабинетах.

Часто они покидают их, чтобы совершить поездку в другой город по рабочим визитам.

Для этого оформляется командировка и документы для сотрудника, которые оплачиваются организациями. Это проездные билеты, места проживания. За период командировки за сотрудником сохраняется рабочее место и заработная плата.

Целью командировок является распоряжение руководителя для поездки в населенный пункт для выполнения данного поручения. По приезду на основное место работы, сотрудник обязан отчитаться, причем не только о выполнении служебного поручения, но и о расходах. Для этого необходимо сделать командировочные документы.

Какие документы после командировки нужно представлять

Многие руководители заботятся о своих подчиненных, уезжающих в командировку. Для этого бронируются номера в гостиницах, так как проживают командировочные, как правило, в них. Кроме того выделяются денежные средства на непредвиденные расходы, связанные с целью поездки. Финансовые средства, порой, выделяются в немалом количестве.

Однако это касается коммерческих структур. Государственные учреждения, как правило, выделяют определенную сумму, которая регламентируется Трудовым Кодексом. Когда сотрудник возвращается, то ему необходимо отчитаться за потраченные денежные средства. Несмотря на то, государственная это структура или коммерческого плана, отчетность для всех одинакова. Главным документом для этого являются гостиничные чеки.

Эти документы представляют собой подтверждение, что сотрудник находился в командировке и проживал в гостинице во время выполнения служебного поручения. Если сотрудник государственной структуры, то он обязан предъявить именно, тот гостиничный чек, в гостинице которой, он проживал. Что касается коммерческих структур, то здесь командировочный может самостоятельно решать, нужен ли ему дорогой гостиничный номер.

Он вправе поселиться и в более дешевом жилье. И вот тут сотрудники идут на хитрость, дабы сэкономить денежные средства или вовсе не воспользоваться ими, а проживать у знакомых, если есть такая возможность. Такая экономия вполне, очевидна. Подтверждение должно быть законным, чтобы избежать неприятностей со стороны руководства.