Сущность и задачи холл тестов

Понятие холл теста заключается в методике маркетинговых исследований, которыми могут являться, например, личные интервью.

Цель такого исследования основывается на изучении и оценки качественных показателей продукции. По сути, холл тест – это качественно-количественное исследование.

В качестве основы холл тестирования выступает анкетирование респондентов. Цель такого действия заключается в понимании восприятия людьми свойств продукции, то есть название продукта, его упаковка, торговая марка, рекламное сообщение.

Посредством такого способа можно выявить значимость продукции для целевой аудитории. Как правило, для оценочного тестирования выбирается один из продуктов, его потребительские свойства и рекламное сообщение.

Если проводится сравнительное тестирование, то здесь уже берутся несколько продуктов одного направления. Это позволяет выяснить конкурентную способность продукта или товара.

Особенности такого тестирования заключаются в том, что исследования проводятся в прямом контакте с частью респондентов, которые пользуются данным продуктом или товаром.

Если выбрана методика такого исследования, стоит оценить все преимущества и недостатки маркетингового хода.