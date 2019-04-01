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Металлочерепица: плюсы и минусы
Преимущества металлочерепицы сделали её немало популярной в последние годы. В основном, они заключаются в том, что их можно использовать практически в любом дизайне, на любой поверхности и на любой кровле, даже под сложными углами. Единственное условие: наличие достаточного наклона, чтобы осадки не накапливались на крыше - не менее 14 градусов.
К основным преимуществам металлочерепицы от https://metallprofil.kg/относятся следующее:
- Длительный срок эксплуатации. Обычно это 50 лет или больше.
- Может использоваться в любых климатических условиях, при температурах от минус 50 до более 70.
- Среди значимых преимуществ металлических плиток - возможность работать с ними в любой сезон, поскольку они не боятся изменений температур.
- Лёгкий вес, что позволяет укладывать металлическую черепицу даже на обрешётку и использовать ее для покрытия жилищ с лёгким фундаментом. Кроме того, это значительно упрощает работу.
- Многообразие цветов и форм отдельных элементов. Их можно выбрать из виртуального каталога, который содержит большое количество вариантов.
- С точки зрения соотношения цены и качества, это один из лучших кровельных материалов, доступных даже для потребителей с ограниченными финансовыми возможностями.
- Ещё одним немаловажным преимуществом металлических плиток является их высокая огнестойкость - что безопасно, при пожаре.
- Металлическая кровля более долговечна, чем любая другая, благодаря малому количеству стыков.
- Данные кровельные материалы дополняются всеми необходимыми компонентами для установки не только кровли, но и водостоков, желобов и прочих конструктивных элементов.
- Металлочерепица также предоставляет высокую скорости укладки. Сто квадратных метров будут покрыты специальными винтами со стороны двух мастеров за одну рабочую смену.
- Подготовительные работы облегчаются тем, что старую плоскую крышу не нужно разбирать, и металлочерепицу можно укладывать прямо на толь, что послужит дополнительной изоляцией.
Однако, при работе с данным кровельным материалом необходимо быть максимально аккуратными, поскольку он менее соек к механическим воздействиям.