Металлочерепица: плюсы и минусы

Преимущества металлочерепицы сделали её немало популярной в последние годы. В основном, они заключаются в том, что их можно использовать практически в любом дизайне, на любой поверхности и на любой кровле, даже под сложными углами. Единственное условие: наличие достаточного наклона, чтобы осадки не накапливались на крыше - не менее 14 градусов.

К основным преимуществам металлочерепицы от https://metallprofil.kg/относятся следующее:

Длительный срок эксплуатации. Обычно это 50 лет или больше.

Может использоваться в любых климатических условиях, при температурах от минус 50 до более 70.

Среди значимых преимуществ металлических плиток - возможность работать с ними в любой сезон, поскольку они не боятся изменений температур.

Лёгкий вес, что позволяет укладывать металлическую черепицу даже на обрешётку и использовать ее для покрытия жилищ с лёгким фундаментом. Кроме того, это значительно упрощает работу.

Многообразие цветов и форм отдельных элементов. Их можно выбрать из виртуального каталога, который содержит большое количество вариантов.

С точки зрения соотношения цены и качества, это один из лучших кровельных материалов, доступных даже для потребителей с ограниченными финансовыми возможностями.

Ещё одним немаловажным преимуществом металлических плиток является их высокая огнестойкость - что безопасно, при пожаре.

Металлическая кровля более долговечна, чем любая другая, благодаря малому количеству стыков.

Данные кровельные материалы дополняются всеми необходимыми компонентами для установки не только кровли, но и водостоков, желобов и прочих конструктивных элементов.

Металлочерепица также предоставляет высокую скорости укладки. Сто квадратных метров будут покрыты специальными винтами со стороны двух мастеров за одну рабочую смену.

Подготовительные работы облегчаются тем, что старую плоскую крышу не нужно разбирать, и металлочерепицу можно укладывать прямо на толь, что послужит дополнительной изоляцией.

Однако, при работе с данным кровельным материалом необходимо быть максимально аккуратными, поскольку он менее соек к механическим воздействиям.