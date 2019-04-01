Устный перевод

В наше время такая услуга, как устный перевод, невероятно востребована. Практически каждый день по телевидению можно увидеть выступления зарубежных гостей, которые произносят речь на своем родном языке и делают обязательные в таких случаях смысловые паузы. В это время приглашенный переводчик анализирует информацию докладчика и доносит информацию до слушателей на их родном языке.

Возможен и обратный пример устного перевода, когда во время целевого визита иностранным гостям нужно передать на их родном языке ту информацию, которую произносит докладчик. При этом можно встретить ситуации, когда речь читается без смысловых пауз. В такие минуты качество получаемой иностранным слушателем информации полностью зависит от компетенции и опыта переводчика.

Особенно это актуально в случаях, когда необходим оперативный устный технический перевод. При этом один специалист вряд ли сможет вести с одинаково высоким результатом сначала перевод технической речи автомобильной тематики, а затем, например, доклада о газоснабжении. Поэтому при возникновении у вас необходимости в такой услуге, как устный последовательный перевод, стоит обращаться в профессиональные компании, к коим, несомненно, относится бюро переводов «Авента».

Почему стоит выбирать именно наши услуги?

Обладая огромным опытом в области устного перевода, наши сотрудники готовы предоставить свои услуги в следующих ситуациях:

при проведении деловых переговоров (в том числе через Интернет с использованием необходимого мультимедийного оборудования);

на деловых конференциях, форумах и встречах;

при проведении пресс-конференций, брифингов и презентаций;

во время проведения выставочных мероприятий;

при ведении допросов, дознаний в залах суда, получении показаний;

в ходе беседы с иностранным гражданином и в других подобных случаях.

Не стоит рисковать имиджем вашей компании и нанимать для осуществления устных переводов непрофессионалов. Только сотрудничество с бюро переводов «Авента» (сайт компании https://aventa.com.ua) даст вам стопроцентные гарантии того, что ваше международное мероприятие, вне зависимости от его масштабов, места проведения и сроков, пройдет без всяких накладок на самом высоком уровне. При этом в случае необходимости наши сотрудники готовы оперативно осуществлять не только обычный, но и мультиязычный устный перевод.

Сотрудников бюро переводов «Авента» отличает честность, порядочность и беспристрастность. Высокое самообладание помогает не теряться в форс-мажорных ситуациях, а переводимая информация не будет передаваться третьим лицам, поскольку в бюро переводов «Авента» чтят правила абсолютной конфиденциальности и коммерческой тайны партнеров.