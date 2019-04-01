Ламинат - плюсы и минусы

В настоящее время строительные магазины полны различных материалов для покрытия полов. И, возможно, в самом широком ассортименте можно встретить ламинат. Но прежде чем выбирать это напольное покрытие www.lemard.com.ua/laminat для своего жилого или рабочего объекта, стоит ознакомиться с некоторыми его характеристиками.

Это покрытие для пола в настоящее время очень популярно, поскольку современные производители и поставщики активно рекламируют его. Однако, чтобы гарантировать надёжность этого материала, стоит прислушиваться не только к тем, кто заинтересован в увеличении своих продаж. Наиболее точную информацию можно найти в отзывах потребителей, которым удалось «проверить» эти покрытия дома или в квартире.

Как правило, в первую очередь, любой потенциальный покупатель обращает внимание на внешний вид материала, и лишь затем начинает изучать его технические и эксплуатационные особенности. Тем не менее, вам не нужно покупать изделие сразу, так как оно имеет эстетичный вид - ведь именно качество должно быть на первом плане. Чтобы выяснить, где может быть подвох в конкретном типе покрытия, вы должны рассмотреть его структуру и понять материалы, использованные для его изготовления.

Прежде чем говорить о преимуществах и недостатках ламината, необходимо уточнить, что критерии оценки не одинаково действительны для всех моделей указанного покрытия. В современной продаже предлагаются дорогие и доступные варианты этого напольного материал. А цена самой качественной продукции превышает бюджетные варианты в три-четыре раза.

Как правило, эксперты предостерегают потребителей от покупки подозрительно дешёвых изделий. Такие модели ламината не имеют высокой эффективности и, в большинстве случаев, полностью противоречат международным стандартам качества.

Широкий ассортимент декоративной отделки ламината даёт вам возможность выбрать вариант, подходящий по дизайну вашему интерьеру. С помощью различных оттенков и фактурных рисунков половиц, вы можете визуально увеличивать помещение, а также маскировать мелкие неровности и дефекты в полу. Ламинат разных цветов и узоров можно использовать для формирования геометрических узоров, а также для зонирования помещения.