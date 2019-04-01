Особенности закрытия ООО с одним учредителем

Ввиду простоты регистрации и администрирования, ООО является наиболее распространённой юридической формой для регистрации компании. ООО может быть учреждено одним или несколькими лицами. В первом случае вся юридическая, административная и финансовая ответственность возлагается лишь на одного человека.

Никто не застрахован от проблем, которые могут привести к необходимости прекращения коммерческой деятельности и ликвидации компании. С этим процессом лучше не откладывать, так как это может способствовать надобности уплаты штрафов, сборов.

Больше проблем возникнет, когда компания разорится полностью. Чтобы избежать судебных разбирательств, следует предварительно ознакомиться с добровольной ликвидацией ООО.

Процедура закрытия ООО с одним учредителем мало чем отличается от процедуры ликвидации компании с несколькими учредителями. В первом варианте - решение о прекращении деятельности принимается только одним человеком, единогласно; Во втором - требуется согласие всех учредителей.

Раздел имущества во втором случае производится пропорционально долям учредителей предприятия в уставном капитале общества.

Процесс ликвидации ООО с несколькими или одним учредителем является очень сложным вопросом, он требует много документов и времени.

Для ликвидации деятельности общества необходимо следующие:

указать комиссию по ликвидации;

уведомить регистрирующий орган о её создании;

отправить уведомление по форме P15001 в налоговую инспекцию;

оформить уведомление об увольнении персонала;

отправлять документы в архив;

закрыть все текущие счета;

отправить уведомление о закрытии в Пенсионный фонд, в Фонд здравоохранения и социального обеспечения;

уведомить кредиторов.

После обработки и отправки всех документов в налоговую инспекцию выдаётся свидетельство о ликвидации ООО и уведомление о снятии с учёта. Есть сроки для всех процедур, в связи с чем один учредитель не может успеть всё выполнить вовремя. Зачастую предприниматели обращаются к компетентным специалистам, которые выполняют эту сложную процедуру. В интернете можно почитать отзывы об этом.

Следует помнить, что законодательство время от времени обновляется, и все тонкости известны лишь специалистам, поэтому целесообразно поручить процедуру ликвидации ООО опытным юристам.