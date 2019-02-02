Забор из сетки рабица

В последние годы на рынках предлагаются различные бетонные, пластиковые, металлические профили, сетки для обустройства ограждений загородного участка. Некоторые из них скрывают участки, что создаёт помехи для роста растений. Кроме того, в тени нередко размножаются вредители. Забор из сетки - рабицы, даже если не столь надёжен, как кирпичный, он все еще очень популярен среди дачников. И это не удивительно, учитывая его неоспоримые преимущества, включающие следующие:

низкая стоимость;

установка не требует особых знаний и навыков в этом деле;

солнце в достаточной степени проникает на участок;

долгий срок эксплуатации;

сетку-рабицу можно украсить плющом и другими вьющимися растениями;

не требовательны в уходе, окрашивании и прочих.

невозможно спрятать участок от прохожих (только если посадить вокруг вьющиеся растения);

отсутствие звукоизоляции;

оцинкованная сетка быстро окисляется.

Однако, данный вид ограждений имеют неоспоримые недостатки. К ним относятся следующие:

Если вы желаете купить экономичный материал, но высокого качества, сетка-рабица идеально подходит для ограждения вашего дачного участка и отдельных зон - курятника, загона, стройплощадок и прочих.

Но по каким же критериям выбрать сетку-рабицу? Специалисты отмечают следующие:

Не оцинкованные сетки должны быть покрыты специальным средством после установки, чтобы не произошло ржавчины, из-за влаги и погодных осадков. Если вы выбираете сетку с полимерным покрытием, вы должны учитывать ее качество. Если на внутренней стороне есть царапины, то это материал низкого качества, и от его покупки лучше отказаться. Прочность и надёжность изделия непосредственно зависит от параметров ячеек и проволоки. Многие современные производители увеличивают ячейки и уменьшают толщину. В то же время, вес может отличаться по ГОСТу. Если разница в весе достигает 5%, то данный материал обладает низким качеством, и его не стоит даже принимать во внимание.

В продаже сетка-рабица предлагается в свёрнутых рулонах, что облегчает её транспортировку.