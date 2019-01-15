Выбор 4G модема

В настоящее время достигнут новый этап в развитии технологии беспроводной передачи данных, и таким образом, наиболее распространенные операторы мобильной связи Украины предоставляют своим абонентам новые и более совершенные средства связи четвертого поколения. На основании этого возникает реальный вопрос: какой модем 4G стоит купить? Ответ вовсе не сложен, но вы должны сначала рассмотреть, что такое модем 4G и как он действует.

Это прибор, функционирующий в сети, охватываемой оператором мобильной связи, и предоставляет своим абонентам связь нового поколения: 4G. С внедрением этой технологии мобильные операторы в Украине предлагают модемы, способные функционировать в этих сетях. Их основное отличие заключается в том, что они характеризуются более высокой скоростью передачи данных. Теоретически данная скорость может достигать 1 Гбит/с. Модемы 4G легко справляются с этой задачей, однако, увы, в настоящее время ни один из операторов не может обеспечить столь высокую скорость.

Кроме того, существует несколько беспроводных технологий четвертого поколения. Каждая из них работает на своей частоте. Для различных технологий их модемы доступны и могут работать только на определённых частотах. Иначе говоря, если вы приобрели модем 4G LTE, он не будет действовать в сети WiMAX и, следовательно, наоборот.

Выбор модема 4G (например, на сайте 4g-box.com.ua) зависит непосредственно от индивидуальных предпочтений пользователей, и от используемого беспроводного соединения. У каждого оператора есть своя частота, и тем самым, купленный модем должен полностью соответствовать ей. Если вести речь о производителях, то сложно сказать, какой прибор лучше, поскольку принцип действия у всех одинаков.

Лучший модем 4G в настоящее время не может быть назван, так как каждая модель имеет свои преимущества и недостатки, а сама сеть 4G только разрабатывается. Ни один из операторов Украины не может предложить максимально возможную скорость: 1 Гбит / с -как было указано выше - эти возможности все еще остаются в перспективе. В любом случае, при выборе модема, обращайтесь к компетентным специалистам за консультацией.