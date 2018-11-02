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Достоинства гибкой черепицы
Гибкая черепица в Алматы в последние годы является одним из самых современных кровельных материалов. Это покрытие основано на стекловолокне, модифицированном битуме и керамике. Предоставляет высокую привлекательность для крыши. Кроме эстетики, она ещё выполняет защитные функции.
Наиболее очевидные преимущества гибкой черепицы в Алматы на topdom.kz является следующее:
- Идеально подходит для климата, способного выдерживать сильные морозы и жару, не теряя, при этом, своих оригинальных качеств.
- Водонепроницаемость и долговечность, благодаря специальной модификации - оберегает от сильных природных осадков.
- В составе не имеется добавок металла, и поэтому не привлекает молнии.
- Она изготовлена из экологически чистых, безопасных материалов.
- Такая черепица обычно обрабатывается резиновым битумом - специальным самоклеящимся веществом, которое облегчает установку на крыше и делает её более устойчивой к ветру.
- При установке такого покрытия, остаётся минимум отходов.
- Обладает отличной звукоизоляцией - и поэтому, не создаёт дискомфорта, во время дождя.
- Являются лёгким материалом, и поэтому не создают нагрузку на кровлю. Кроме того, данный критерий значительно облегчает перевозку, погрузку и установку.
Гибкая черепица имеет относительно низкое водопоглощение, что не допускает гниль и образование ржавчины. Такие черепицы могут использоваться для крыши любой формы. В результате деформации, во время старения материала, не вся крыша разрушается, а всего лишь - несколько отдельных плиток, что гарантирует целостность всей структуры.
Мягкая кровля считается легковоспламеняющейся - она быстро загорается. Это самый большой недостаток такого покрытия для крыш.
Мягкие кровельные покрытия укладываются на скатные крыши, с наклоном не менее 12 градусов. Причём, не только на новые, но и на стары, реконструированные крыши. Установка такой кровли не представляет ничего сложного. Достаточно склеить и закрепить гвоздями. В случае грамотной и тщательной установки черепицы, крыша становится красива и надёжна, и занимает много лет.