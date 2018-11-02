Достоинства гибкой черепицы

Гибкая черепица в Алматы в последние годы является одним из самых современных кровельных материалов. Это покрытие основано на стекловолокне, модифицированном битуме и керамике. Предоставляет высокую привлекательность для крыши. Кроме эстетики, она ещё выполняет защитные функции.

Наиболее очевидные преимущества гибкой черепицы в Алматы на topdom.kz является следующее:

Идеально подходит для климата, способного выдерживать сильные морозы и жару, не теряя, при этом, своих оригинальных качеств.

Водонепроницаемость и долговечность, благодаря специальной модификации - оберегает от сильных природных осадков.

В составе не имеется добавок металла, и поэтому не привлекает молнии.

Она изготовлена из экологически чистых, безопасных материалов.

Такая черепица обычно обрабатывается резиновым битумом - специальным самоклеящимся веществом, которое облегчает установку на крыше и делает её более устойчивой к ветру.

При установке такого покрытия, остаётся минимум отходов.

Обладает отличной звукоизоляцией - и поэтому, не создаёт дискомфорта, во время дождя.

Являются лёгким материалом, и поэтому не создают нагрузку на кровлю. Кроме того, данный критерий значительно облегчает перевозку, погрузку и установку.

Гибкая черепица имеет относительно низкое водопоглощение, что не допускает гниль и образование ржавчины. Такие черепицы могут использоваться для крыши любой формы. В результате деформации, во время старения материала, не вся крыша разрушается, а всего лишь - несколько отдельных плиток, что гарантирует целостность всей структуры.

Мягкая кровля считается легковоспламеняющейся - она быстро загорается. Это самый большой недостаток такого покрытия для крыш.

Мягкие кровельные покрытия укладываются на скатные крыши, с наклоном не менее 12 градусов. Причём, не только на новые, но и на стары, реконструированные крыши. Установка такой кровли не представляет ничего сложного. Достаточно склеить и закрепить гвоздями. В случае грамотной и тщательной установки черепицы, крыша становится красива и надёжна, и занимает много лет.