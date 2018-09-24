Копия Самсунг note 9: почему нужно обратить внимание

Примерно год назад, компания Samsung провела презентацию своих новых моделей телефонов – S9. Они приковывали всю аудиторию, ведь именно эта «ветка» ведет борьбу с iPhone уже много лет. Можно с уверенностью сказать, что противостояние будет идти до закрытия одной из фирм.

Это событие затмило славу ноут 9. В отличие от предыдущей версии, данный смартфон обладает рядом отличий:

нередко нот 8 могла сама набирать символы или снимать блокировку экрана. Этот баг устранили;

девайс более удобно находится в руке;

новый уровень внешней составляющей.

Однако, одно остается неизменным – высокая цена. Именно поэтому следует направить взор на корейскую копию Самсунг note 9. Она может помочь вам. Она подходит под все вышеуказанные пункты. Однако, перед покупкой посмотрите на количество ядер в процессоре. Чем меньше, тем менее функциональный девайс вы получите в итоге. Также этот гаджет обладает рядом преимуществ:

так как существуют различные сборки, итоговая стоимость комплектации может быть в несколько раз ниже, чем у оригинальной версии. Согласно нашей статистике, самая дешевая модель точной реплики ноут 9 стоит в 3-4 раза дешевле;

основной упор идет на визуальную часть. Именно этот фактор способствовал созданию максимально схожий дизайн. Если вы детально не знакомы с оригиналами, то никаких различий найти не сможете;

разница в функционале незначительна. Смартфон подойдет как для работы, так и для игр или просмотра фильмов

камеры на 13 и 8 МП прекрасно справляются со своими задачами – созданием фотографией высшего класса.

Этот телефон подойдет жизнерадостным, активным и целеустремленным людям, которые не боятся преград на своем пути. Если хотите, можете отправить его в качестве подарка близкому. Наша компания поставляет всю продукцию исключительно в оригинальных коробках.

Также гаджет следует рассмотреть как вариант, если вы сомневаетесь, подойдет ли телефон с визуальной точки зрения. Самая дешевая реплика стоит всего лишь несколько тысяч.