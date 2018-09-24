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Копия Самсунг note 9: почему нужно обратить внимание
Примерно год назад, компания Samsung провела презентацию своих новых моделей телефонов – S9. Они приковывали всю аудиторию, ведь именно эта «ветка» ведет борьбу с iPhone уже много лет. Можно с уверенностью сказать, что противостояние будет идти до закрытия одной из фирм.
Это событие затмило славу ноут 9. В отличие от предыдущей версии, данный смартфон обладает рядом отличий:
- нередко нот 8 могла сама набирать символы или снимать блокировку экрана. Этот баг устранили;
- девайс более удобно находится в руке;
- новый уровень внешней составляющей.
Однако, одно остается неизменным – высокая цена. Именно поэтому следует направить взор на корейскую копию Самсунг note 9. Она может помочь вам. Она подходит под все вышеуказанные пункты. Однако, перед покупкой посмотрите на количество ядер в процессоре. Чем меньше, тем менее функциональный девайс вы получите в итоге. Также этот гаджет обладает рядом преимуществ:
- так как существуют различные сборки, итоговая стоимость комплектации может быть в несколько раз ниже, чем у оригинальной версии. Согласно нашей статистике, самая дешевая модель точной реплики ноут 9 стоит в 3-4 раза дешевле;
- основной упор идет на визуальную часть. Именно этот фактор способствовал созданию максимально схожий дизайн. Если вы детально не знакомы с оригиналами, то никаких различий найти не сможете;
- разница в функционале незначительна. Смартфон подойдет как для работы, так и для игр или просмотра фильмов
- камеры на 13 и 8 МП прекрасно справляются со своими задачами – созданием фотографией высшего класса.
Этот телефон подойдет жизнерадостным, активным и целеустремленным людям, которые не боятся преград на своем пути. Если хотите, можете отправить его в качестве подарка близкому. Наша компания поставляет всю продукцию исключительно в оригинальных коробках.
Также гаджет следует рассмотреть как вариант, если вы сомневаетесь, подойдет ли телефон с визуальной точки зрения. Самая дешевая реплика стоит всего лишь несколько тысяч.