Забор из сетки рабицы

Владельцы частных домов и дач для возведения заборов вокруг своих участков нередко используют сетку рабицу. Забор на границе собственности должен отвечать определенным требованиям и строительным нормам. Например, запрещено строить глухие структуры, которые не пропускают свет, что плохо сказывается на растениях.

Рабица- отличный вариант для возведения легкого, прочного ограждения. Лучи солнца не найдут сопротивления на своем пути.

Преимуществ этого типа ограждения немало. Среди них можно назвать следующее:

долгий срок службы;

прочность конструкции;

установка и демонтаж забора осуществляется очень быстро;

доступные цены;

визуально увеличивает площадь территории;

рабица может быть повторно использована;

если размер участка большой, использование данного материала экономит много денег.

Однако, можно отметить и следующие недостатки:

Пыль легко проходит через ячейки.

Ваш участок находится в поле зрения прохожих, соседей.

Ограждение, основанное на секциях, имеющих металлическую раму в виде каркаса и растянутой рабицы, называется секционным забором. Эти структуры широко используются в разных регионах нашей страны. В дополнение к ограждению частных домов, такой забор используется для защиты различных мест, таких как сады, огороды, теннисные корты, трансформаторные станции, строительные площадки. В последнем случае - ограждения могут быть временными.

Преимущества секционных заборов включают следующее:

Благодаря покрытию, ограждение сохраняет свой первоначальный вид в течение длительного времени; Высокая прочность. Хорошо защищает территорию от злоумышленников: мелких животных, а также захватчиков. Простая установка, даже с разностью высот и неровной поверхностью. Эстетический дизайн. На таких заборах нередко можно встретить вьющиеся растения, которые создают живописный вид.

Среди многих способов организации защиты вокруг частного владения, выбор сетки-рабицы является наиболее экономичным. Что определяет стоимость этих конструкций? Можно назвать размер ячейки и проволоки, наличие деревянных или металлических балок. Кроме того, рассматривается тип крепления.