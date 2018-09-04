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Забор из сетки рабицы

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Забор из сетки рабицы

Владельцы частных домов и дач для возведения заборов вокруг своих участков нередко используют сетку рабицу. Забор на границе собственности должен отвечать определенным требованиям и строительным нормам. Например, запрещено строить глухие структуры, которые не пропускают свет, что плохо сказывается на растениях.

Рабица- отличный вариант для возведения легкого, прочного ограждения. Лучи солнца не найдут сопротивления на своем пути.

Преимуществ этого типа ограждения немало. Среди них можно назвать следующее:

  • долгий срок службы;
  • прочность конструкции;
  • установка и демонтаж забора осуществляется очень быстро;
  • доступные цены;
  • визуально увеличивает площадь территории;
  • рабица может быть повторно использована;
  • если размер участка большой, использование данного материала экономит много денег.

Однако, можно отметить и следующие недостатки:

  • Пыль легко проходит через ячейки.
  • Ваш участок находится в поле зрения прохожих, соседей.

Ограждение, основанное на секциях, имеющих металлическую раму в виде каркаса и растянутой рабицы, называется секционным забором. Эти структуры широко используются в разных регионах нашей страны. В дополнение к ограждению частных домов, такой забор используется для защиты различных мест, таких как сады, огороды, теннисные корты, трансформаторные станции, строительные площадки. В последнем случае - ограждения могут быть временными.

Преимущества секционных заборов включают следующее:

  1. Благодаря покрытию, ограждение сохраняет свой первоначальный вид в течение длительного времени;
  2. Высокая прочность.
  3. Хорошо защищает территорию от злоумышленников: мелких животных, а также захватчиков.
  4. Простая установка, даже с разностью высот и неровной поверхностью.
  5. Эстетический дизайн. На таких заборах нередко можно встретить вьющиеся растения, которые создают живописный вид.

Среди многих способов организации защиты вокруг частного владения, выбор сетки-рабицы является наиболее экономичным. Что определяет стоимость этих конструкций? Можно назвать размер ячейки и проволоки, наличие деревянных или металлических балок. Кроме того, рассматривается тип крепления.