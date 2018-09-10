Гостиничные чеки с QR кодом в СПб

Рабочие поездки всегда связаны со строгой подотчетностью бухгалтера и командированного сотрудника. Работник должен собирать чеки на проживание и проезд и предоставить их на работе в бухгалтерии для получения полной компенсации затрат. То же самое относится к документам, которые указывают на пребывание в отеле.

В последние годы гостиничные чеки для командированных работников выписываются с кодом qr. Расшифровать его можно с помощью специальных устройств.

Кроме того, посредством обычного смартфона, также можно расшифровать введенную информацию. Для этого нужна будет специальная программа.

Делается это следующим образом:

Чтобы отсканировать код, запустите QR-сканер на смартфоне и наведите камеру на черно-белый квадрат.

Содержимое кода распознается программой, которая задает данные.

В зависимости от зашифрованной информации вы можете использовать браузер для доступа к ссылке или сохранения информации.

Существует еще один способ расшифровать QR-код - онлайн через специальные веб-сайты.

Следует понимать, что QR-код является всего лишь дополнением - то есть, можно получить гостиничные чеки, которые не содержат таких нововведений. Главное, чтобы вы могли распечатать этот код в онлайн-кассе.

Однако, далеко не все бухгалтера и тем более руководители компаний знают, что QR-код не является обязательным требованием для чеков, и в связи с этим, они могут запрашивать такие проверки, при предоставлении документов, счетов-фактур. Если вы можете оформить документы с этим кодом, то лучше сделать это, чтобы избежать хлопот на работе и доказать свою правоту. Или заранее обсудите требования к чекам от отеля с менеджером или бухгалтером.

Для подтверждения вашего проживания в гостинице, мы можете купить гостиничные чеки с QR кодом. Ведь нередко бывает, что командированный живет у родственников или знакомых в другом городе.

С чеками на гостиницу вы можете сэкономить значительную сумму денег. Обратитесь в бухгалтерию и получите разницу в цене.

Для этого свяжитесь со специализированной компанией, которая предоставит вам гостиничные чеки, и у вашего начальства не возникнет сомнений в вашей правоте.