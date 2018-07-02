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Преимущества бензиновых генераторов
Бензиновые генераторы помогают, при перерывах или отсутствии главного энергоснабжения. Диапазон мощности подобных устройств начинается с менее 1 кВт и не бывает выше 18 кВт. Современные производители предлагают различные типы бензиновых генераторов, и у потребителей есть широкий выбор: они могут приобрести открытую станцию, в корпусе или контейнере или с автоматическим выключателем.
Однако данный тип генераторов не подходят для всех потребностей и задач и, следовательно, имеют недостатки в дополнение к преимуществам. Среди основных плюсов стоит отметить следующее:
- Расценки могут быть одним из основных преимуществ. В виртуальных каталогах вы можете выбрать генератор на свой карман. Ориентировочная цена бытового газогенератора - от 10 000 до 100 000 рублей - и может быть дороже. Этацена зависит, в первую очередь, от производительности, марки, технических и эксплуатационных характеристик устройства.
- Область применения - почти неограниченная. Они используются для аварийного электроснабжения сельских домов, дачных участков, поездок на природу и аварийных сбоев в энергосбережении общественно значимых учреждений: клиник, аптек, розничных магазинов, небольших производственных компаний и прочих. В последние годы многие туристы часто используют генераторы для оснащения остановок и складов. Как вы можете видеть, генераторы бензиновые могут помочь в различных ситуациях.
- Относительно небольшие размеры и вес - еще одно важное преимущество. Компактные размеры таких генераторов обеспечивают мобильность: их легко переносить и возить в багажнике.
- Низкий уровень шума отличает генераторы бензина от более громких дизельных и газовых систем. В связи с этим, они идеально подходят для активного отдыха: звук его функционирования можно услышать только в пределах двух метров от устройства.
- Низкомощные бензиновые агрегаты являются экономичными: они намного дешевле, чем дизельные или газонаполнительные станции. А бензин немало доступен: его можно купить на любой бензоколонке. Возьмем, к примеру, газовые электростанции: их необходимо подключить к централизованной магистрали или использовать баллоны. С бензином все намного проще.
- Их можно использовать на открытом воздухе, при температуре не ниже -20 градусов - что не свойственно другим аналогам.