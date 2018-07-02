Преимущества бензиновых генераторов

Бензиновые генераторы помогают, при перерывах или отсутствии главного энергоснабжения. Диапазон мощности подобных устройств начинается с менее 1 кВт и не бывает выше 18 кВт. Современные производители предлагают различные типы бензиновых генераторов, и у потребителей есть широкий выбор: они могут приобрести открытую станцию, в корпусе или контейнере или с автоматическим выключателем.

Однако данный тип генераторов не подходят для всех потребностей и задач и, следовательно, имеют недостатки в дополнение к преимуществам. Среди основных плюсов стоит отметить следующее: