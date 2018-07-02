Геология участка в Украине - строим по правилам

Работы по изучению геологии участка в первую очередь необходимы для выбора конструкции и материала фундамента. Даже если выбрать дорогостоящее монолитное основание без проведения геологии http://ukr-geol.com.ua/inzhenerno-geologicheskie-izyskaniya-dlya-stroitelstva.html никто Вам не сможет гарантировать целостность объекта через 5-7 лет! Если же фундамент возводится с учетом характеристик грунтовых пород, объем будет надежно эксплуатироваться сто и более лет!

Следуем правилам по время изучения геологии – используем специальный инструмент

Именно наличие специализированной высокоточной аппаратуры во многом характеризует команду инженеров-геологов!

Топосьемка – одна из ключевых стадий изучения геологии участка в Украине! По ходу ее проведения потребуется не только нивелир, но и ручная и/или автоматизированная буровая установка. Для изучения структурных особенностей горных выработок потребуется также дробильные инструменты.

Укргеолсервис – команда инженеров в Украине, располагающих всеми видами современных инструментов для комплексного и полноценного исследования геологии участка! Для ознакомления со спецификой нашей работы в регионах или с целью забронировать время мастера Вы можете воспользоваться номерами: (066)3608242, (096)7794686. Портфолио и более детальная информация об услугах по Украине: http://ukr-geol.com.ua.

Для определения контроля качества материалов и их эксплуатационных особенностей Укргеолсервис используются:

Динамический плотномер – вычисляет плотность грунта прямо на полевом этапе испытаний.

Ситовые анализаторы – позволяют выполнить анализ проб в лаборатории по гранулометрическому составу.

Полочный барабан – используется для определения коэффициента истираемости.

Влагомер строительных материалов – определяет уровень влажности отобранных образцов.

Анализатор коррозийной активности – измеряет удельное сопротивление почвенных масс. Прибор может быть задействован как в ходе полевых испытаний, так и по ходу лабораторного анализа.

Согласно правилам геология участка в Украине должна подразумевать также гидрогеологическое обследование площадки строительства! На этой стадии специалисты Укргеолсервис используют оборудование для вычисления уровня воды (уровнемеры, хлопушки и прочие) в каждой пробуренной скважине.

Укргеолсервис располагает собственным инструментом для проведения комплекса работ по изучению геологии участка в Украине, что позволяет нам гарантировать не только качество и скорость, но и невысокую стоимость гео-услуг в Украине!