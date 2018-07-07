Детские игровые палатки в интернет-магазине

Детские игровые палатки предназначены для активного отдыха детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Играть в игры с палатками можно и дома и на улице на даче. Для установки палатки не требуются никакие дополнительные крепления. Изготавливаются изделия из дышащих материалов и каркаса. Палатки легко складываются в обычный пакет и не занимают много места при хранении.

Разновидности палаток

В интернет-магазине Артемка https://artemka.by/katalog/detskie-igrovye-palatki.html вы найдете огромный ассортимент детских палаток на любой вкус:

для девочек - палатки в форме замков для принцесс или кареты;

для мальчиков - в форме машинок, паровозиков или с принтами из популярных мультфильмов;

для малышей - с трубами, по которым малышам удобно и интересно ползать, а также изготовленные в виде любимых детьми зверюшек - медвежат, собачек, тигрят и пр.;

сложные - в виде двух игровых помещений, соединенных трубой-тоннелем;

с дополнительными игровыми элементами - с шариками, в которых так любят играть дети всех возрастов.

Все палатки складные и при перевозке легко помещаются в пакет за исключением каркаса, который собирается в пучок длиной не больше 70 см - 1 м. Изготавливаются палатки из качественного дышащего материала без запаха. В такой палатке будет комфортно самым жарким летом благодаря наличию окошек. Материал влагоустойчивый и в палатке можно переждать даже легкий летний дождик. Ткань легко стирается в обычной стиральной машине при 30-40 градусах.

Устойчивый сборный каркас жестко держит палатку и легко собирается за 5 минут. Игровая детская палатка абсолютно безопасна для малышей. В ней отсутствуют элементы об которые можно поцарапаться или зацепиться. Ребенок не может закрыться изнутри. Матерчатая дверка закрывается на завязочки или подвязывается сверху/сбоку, чтобы обеспечить беспрепятственный вход.

Преимущества покупки в магазине Артемка

В интернет-магазине Артемка вы можете выбрать из большого ассортимента и купить качественную, яркую, интересную и долговечную игровую палатку по недорогой цене с доставкой на дом. Магазин работает в режиме 24/7, что позволяет не спеша заняться выбором в свободное время. Благодаря прямому сотрудничеству с производителями магазин сохраняет доступные цены. Скидки на продукцию достигают 40%. Если вы затрудняетесь с выбором, можно позвонить по указанным телефонам и получить консультацию менеджера по техническим характеристикам товара и по работе магазина.

Доставка осуществляется в любые регионы Беларуси наложенным платежом. По Минску доставка бесплатна при условии покупки от 40 рублей.