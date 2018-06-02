Отчетные документы за проживание

Каждая задача, порученная сотруднику, предполагает предоставление отчетов за их выполнение. И деловая поездка в другое город не является исключением. Будучи за пределами города с конкретной инструкцией администрации, сотрудники должны помнить о том, что по возвращении им надо будет предоставить отчетные документы руководителям. Это правило является обязательным для всех работников компании.

Особенности многих организаций (компаний) обеспечивают постоянную связь с партнерами. Однако, многие из них часто находятся в другом городе или стране. Поэтому некоторым работникам приходится ездить к ним для решения значимых производственных проблем.

Чтобы подтвердить выполнение того или иного поручения по прибытии, они должны выдать в первую очередь, справку о бронирования номера в отеле - ведь компания должна будет оплатить проживание. И только после подтверждения, бухгалтерский персонал может заплатить за поездку. Список подходящего персонала, а также продолжительности поездки и другие пункты, обычно оговариваются различными местными правилами или коллективным договором.

Выставление счетов сотрудниками за выполненные задачи проводится шаг за шагом. Во-первых, работник получает предоплату до вылета, сумма которой рассчитывается на основе установленных стандартов. Это положение распространяется на транспортные расходы, арендную плату, дополнительные расходы на питание и прочие, утвержденные работодателем, потребности. Окончательная выплата происходит после того, как сотрудник предоставил все документа после возвращения. Однако, если, например, работник в другом городе сделает крупные покупки для себя - то руководство оплачивать это не будет.

Необходимые документы включают следующее:

предварительный отчет обо всех понесенных расходах; справка о том, что работник взял напрокат транспортное средство для работы.

Однако, вполне возможно, что у сотрудника компании есть родственники или друзья в другом городе, и поэтому, он решил остаться у них. Либо - он просто решил снять комнату в квартире. В этом случае он может предоставить договор аренды, либо - в целях подзаработать, можно обратиться в соответствующую компанию, которая предоставит документы за проживание в отеле.

Например, на сайте http://oteldok.ru/предоставляется такая возможность. Даже купив здесь справку, выплата из бухгалтерии будет больше.