Как определить износ тормозных колодок

Исправность тормозной системы в целом влияет на качество торможения транспортного средства. Особенно повышается угроза безопасности пассажиров, водителя и снижается работоспособность тормозов при износе тормозных колодок. Это происходит из-за того, что через определенное время эксплуатации колодки неравномерно стираются, и, как следствие, каждое колесо тормозит с разной степенью эффективности. Замена тормозных колодок в Минске на СТО поможет устранить эту опасную проблему.





Признаки износа тормозных колодок

Техническую непригодность тормозных колодок можно определить при визуальном осмотре. Износ детали можно установить по следующим признакам:

биение и вибрации при резком торможении на средней скорости (60-80 км/ч), когда колодка задевает своим металлическим основанием тормозные диски и может их деформировать;

визжание при остановке – издается звук с высокой тональностью при нажатии на педаль тормоза;

педаль тормоза ведет себя непривычно – слишком резкое или замедленное торможение;

появление пыли от фрикционных накладок – может сопровождаться визгом и наличием металлической стружки, которая свидетельствует о стирании колодки;

увеличение тормозного пути;

во время контроля уровня тормозной жидкости – ее уровень в бачке значительно снижен;

по показателям датчика тормозных колодок (при наличии) – сердечник из мягкого металла, вмонтированный во фрикционную колодку, при износе до минимума приводит к замыканию и включает индикатор на панели управления.

Однако лучше полагаться на визуальный осмотр, поскольку датчик не всегда может сработать.





Основные причины износа раньше времени

Если исключить естественный износ, остается несколько причин:

качество материала фрикционных колодок и его заводской состав;

манера вождения и способ торможения (особенно вредит режим частого аварийного торможения);

неисправная тормозная система – испорченные рабочие тормозные цилиндры.

Как производится ремонт

Структура тормозной колодки оказывает влияние на способ ее ремонта. Она состоит из двух основных деталей:

корпус;

фрикционная накладка.

Поскольку фрикционная накладка выполняет основную функцию – торможение тормозного диска, она изнашивается естественным путем. По старым технологиям производили замену фрикционных накладок на колодках, когда их толщина стиралась до недопустимого предела. Сегодня стало проще заменить тормозные диски и колодки все сразу на одной оси.