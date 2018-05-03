- Новости
- Мониторинги
- NASA TV
- Веб-камера на МКС
- Карты лесных пожаров
- Наблюдение магнитосферы
- Сейсмический монитор
- Солнечный монитор
- Температурные карты
- Тенденции катастроф
- Разное
- Туризм
- Детям
- Катастрофы
Как определить износ тормозных колодок
Исправность тормозной системы в целом влияет на качество торможения транспортного средства. Особенно повышается угроза безопасности пассажиров, водителя и снижается работоспособность тормозов при износе тормозных колодок. Это происходит из-за того, что через определенное время эксплуатации колодки неравномерно стираются, и, как следствие, каждое колесо тормозит с разной степенью эффективности. Замена тормозных колодок в Минске на СТО поможет устранить эту опасную проблему.
Признаки износа тормозных колодок
Техническую непригодность тормозных колодок можно определить при визуальном осмотре. Износ детали можно установить по следующим признакам:
- биение и вибрации при резком торможении на средней скорости (60-80 км/ч), когда колодка задевает своим металлическим основанием тормозные диски и может их деформировать;
- визжание при остановке – издается звук с высокой тональностью при нажатии на педаль тормоза;
- педаль тормоза ведет себя непривычно – слишком резкое или замедленное торможение;
- появление пыли от фрикционных накладок – может сопровождаться визгом и наличием металлической стружки, которая свидетельствует о стирании колодки;
- увеличение тормозного пути;
- во время контроля уровня тормозной жидкости – ее уровень в бачке значительно снижен;
- по показателям датчика тормозных колодок (при наличии) – сердечник из мягкого металла, вмонтированный во фрикционную колодку, при износе до минимума приводит к замыканию и включает индикатор на панели управления.
Однако лучше полагаться на визуальный осмотр, поскольку датчик не всегда может сработать.
Основные причины износа раньше времени
Если исключить естественный износ, остается несколько причин:
- качество материала фрикционных колодок и его заводской состав;
- манера вождения и способ торможения (особенно вредит режим частого аварийного торможения);
- неисправная тормозная система – испорченные рабочие тормозные цилиндры.
Как производится ремонт
Структура тормозной колодки оказывает влияние на способ ее ремонта. Она состоит из двух основных деталей:
- корпус;
- фрикционная накладка.
Поскольку фрикционная накладка выполняет основную функцию – торможение тормозного диска, она изнашивается естественным путем. По старым технологиям производили замену фрикционных накладок на колодках, когда их толщина стиралась до недопустимого предела. Сегодня стало проще заменить тормозные диски и колодки все сразу на одной оси.