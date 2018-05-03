Законное оспаривание кадастровой стоимости земельного участка

Нередко бывает так, что владельцу земельного участка приходится платить очень большие налоги на имущество. Причем большая часть суммы – это переплата, которая начислена без законных оснований. А также с такой финансовой проблемой часто сталкиваются те, что взял земельный участок в аренду.

Главной причиной переплат является завышенная кадастровая стоимость земельного участка. И именно поэтому есть потребность во внимательно ознакомлении данной темы с целью получения ответов на все интересующие вопросы. По этой ссылке вы сможете более детально ознакомиться с понятием кадастровой стоимости и особенностями ее формирования.

Кадастровая стоимость земельного участка – это цена вашего имущества, которая предоставляет возможность соответствующим органам насчитывать налог на владение. И поэтому, если цена изрядно завышена, то владелец вынужден столкнуться с большими расходами и переплатами.

Пересмотр кадастровой стоимости – это полностью законное мероприятие, поэтому не стоит бояться решить данный вопрос в соответствии с законодательными нормами и параметрами.