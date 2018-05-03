Коттеджный поселок Задорино

Коттеджный поселок Задорино расположен в Солнечногорском районе Московской области, всего в трех километрах от Ленинградского шоссе. Данный поселок окружен лесом, который создает спокойную и комфортную атмосферу для всех, кто пожелал построить или купить собственный дом для себя и своих семей. Те, кто уже поселился, получают круглосуточную охрану, активно развивающийся поселок, и есть все, что необходимо для комфортной жизни - школы и больницы, а также прекрасные условия для рыбалки и охоты.

Жизнь на земле у Истры прекрасна. Собственный дом у озер и лесов предоставит ощущения полной свободы, чем в душном мегаполисе. Купить участок в Подмосковье - отличное решение для жизни и отдыха.

Из этих коттеджных поселков открывается прекрасный панорамный вид на хвойный лес. С трех сторон территория поселка обрамлена большой лесной площадкой. Вековые ели растут и на отдельных участках.

Истринский водохранилище является одним из крупнейших в Московской области. Невероятно чистая вода и красивая природа никого не может оставить равнодушными.

Совсем рядом с данным поселком Задорино есть рыболовный клуб и лесное хозяйство, где предоставляется возможность рыбачить и охотиться. А потом вы можете расслабиться в веселой компании, обсуждая, как все прошло.

Рядом с Задорино находятся спортивные и развлекательные комплексы Яхрома и Волен, в которых для жителей предоставляются следующие: бассейн, аква-центр, баня, пляж, пейнтбол, площадки ля мотоциклов, лыжная зона с прокатом и обучением, аттракционы для детей и взрослых, а также различные кафе, ресторанные и банкетные залы - одним словом, все условия, чтобы жители данного поселка «Задорино» могли отдохнуть и жить здесь с максимальным комфортом.

Прежде всего, перед покупкой, вам нужно увидеть деревню и выбрать подходящий участок для строительства.

Договор купли-продажи заключается в центральном офисе компании-разработчика. Оплата производится безналичным переводом средств на расчетный счет компании в течение трех дней после заключения договора купли-продажи. После подтверждения оплаты транзакция отправляется на регистрацию.