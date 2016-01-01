Что такое сертификат на звезду с неба и как его получить?

Оказывается, подарить звезду с неба своему любимому человеку можно, назвав небесное тело именем своего возлюбленного и подарив ему сертификат на звезду. Это очень романтично. Купить сертификат на звезду отзывы о котором имеются в интернете, можно в специализированных компаниях, занимающихся эксклюзивными услугами. Сертификат на звезду – это документ, который подтверждает право человека на владение небесным светилом. Лучшим подарком является звезда, которая находится в зодиакальном созвездии получателя. Оно должно быть связано с датой рождения человека, которому преподносится в качестве подарка сертификат на звезду.

Как получить сертификат?

Для этого нужно зайти на сайт компании, выдающей сертификаты, и изучить каталог, в котором представлены звезды разных категорий. Своим именем вы можете назвать звезду, у которой нет владельца. После этого выдается сертификат, представляющий собой бумагу международного образца, в которой указываются такие данные:

ФИО владельца небесного тела;

дата регистрации звезды;

порядковый номер светила;

размер и точные координаты небесного тела.

Подлинность документа можно определить по голограмме, мокрым печатям и подписям Международных представителей. Все эти элементы должны быть на сертификате. Самой дорогой считается звезда, которая хорошо видна на небе в темное время суток, а менее яркие светила обходятся своим обладателям в несколько раз дешевле. Как правило, такие звезды можно увидеть со спутника. Одним словом, стоимость небесного тела зависит от силы его яркости.

Как купить звезду?

Перед покупкой звезды и получением сертификата нужно определиться с именем. Звезду можно назвать как угодно. Также важно проверить, нет ли у нее владельца. Это простая процедура. Узнать всю необходимую о небесном теле информацию можно в Международном звездном Каталоге, который имеется в интернете. Если о звезде нет никаких данных, то можно приступать к оформлению заявки.