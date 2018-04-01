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Сетевой маркетинг с Аклон
Компания Аклон довольно молодая, она была сформирована около трёх лет назад. Эта маркетинговая компания MLM является многоуровневой. В отличие от традиционного маркетинга (производитель-склад-магазин-покупатель), сетевой маркетинг (производство-потребитель) имеет свои положительные аспекты. Компания занимается производством и распространением инновационных препаратов, на основе низкомолекулярных белково-пептидных соединений и предоставляет стимуляцию и регенерацию органов и тканей. Препараты, не имеющие аналогов в мире, разрабатываются и создаются под руководством ученых Российской академии наук. Более подробную информацию можно найти по адресу http://aclon-russia.ru/mlm.
Условия сотрудничества в данной компании включают следующее:
- Выбор типов участия: Потребитель или Партнер.
- Платежи партнерам до 60 процентов от оборота.
- Каждый Партнер сам может разработать свою структуру и получить «Бонус развития» сразу после регистрации нового Партнера.
- Ежемесячный платеж «Бонуса за обороты» и «Бонуса за лидерство».
- Возможность неограниченного роста, из-за того, что компания молода, и продукты уникальны и не имеют аналогов.
Чтобы стать членом сетевой маркетинговой компании AСLON, вам сначала нужно зарегистрироваться. И кем стать - участник решает сам. Что человек получает, став Потребителем? В основном, следующее:
- Покупка продуктов со скидкой 33 процента.
- Способность создавать собственные структуры.
- Получение платежей в рамках Бонуса за развитие и до 21 процента от Оборотного бонуса.
В целом, к преимуществам компании Аклон относятся следующее:
- Вы можете стать, коллегой компании, не инвестируя своих денег.
- Возможность получать немедленно доход с началом развития вашей структуры.
- Все вознаграждения выплачиваются незамедлительно.
- Аклон не имеет конкурентов, из-за уникальности выпускаемой продукции.
- В созданной структуре оборот не сбрасывается каждый месяц, но остается навсегда, и с ним остается достигнутый статус и процентный уровень.
И самое главное - это польза и качество препаратов, которые уже доказали свою важность на современном рынке.