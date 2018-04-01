Сетевой маркетинг с Аклон

Компания Аклон довольно молодая, она была сформирована около трёх лет назад. Эта маркетинговая компания MLM является многоуровневой. В отличие от традиционного маркетинга (производитель-склад-магазин-покупатель), сетевой маркетинг (производство-потребитель) имеет свои положительные аспекты. Компания занимается производством и распространением инновационных препаратов, на основе низкомолекулярных белково-пептидных соединений и предоставляет стимуляцию и регенерацию органов и тканей. Препараты, не имеющие аналогов в мире, разрабатываются и создаются под руководством ученых Российской академии наук. Более подробную информацию можно найти по адресу http://aclon-russia.ru/mlm.

Условия сотрудничества в данной компании включают следующее:

Выбор типов участия: Потребитель или Партнер.

Платежи партнерам до 60 процентов от оборота.

Каждый Партнер сам может разработать свою структуру и получить «Бонус развития» сразу после регистрации нового Партнера.

Ежемесячный платеж «Бонуса за обороты» и «Бонуса за лидерство».

Возможность неограниченного роста, из-за того, что компания молода, и продукты уникальны и не имеют аналогов.

Чтобы стать членом сетевой маркетинговой компании AСLON, вам сначала нужно зарегистрироваться. И кем стать - участник решает сам. Что человек получает, став Потребителем? В основном, следующее:

Покупка продуктов со скидкой 33 процента.

Способность создавать собственные структуры.

Получение платежей в рамках Бонуса за развитие и до 21 процента от Оборотного бонуса.

В целом, к преимуществам компании Аклон относятся следующее:

Вы можете стать, коллегой компании, не инвестируя своих денег.

Возможность получать немедленно доход с началом развития вашей структуры.

Все вознаграждения выплачиваются незамедлительно.

Аклон не имеет конкурентов, из-за уникальности выпускаемой продукции.

В созданной структуре оборот не сбрасывается каждый месяц, но остается навсегда, и с ним остается достигнутый статус и процентный уровень.

И самое главное - это польза и качество препаратов, которые уже доказали свою важность на современном рынке.