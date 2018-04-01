Канилированная сетка

Канилированная сетка является немаловажным изделием для строительных работ. Она представляет собой сложную сетку, выполненную из низкоуглеродистой проволоки.

Данный тип металлической сетки имеет различные названия: канилированная сетка, рифленая, иногда кальвинированная сетка и прочие. Она имеет следующие разновидности:

Минимальный размер ячейки составляет 18 миллиметров.

Максимальный размер ячейки составляет десять сантиметров.

Минимальный диаметр проволоки для изготовления троса составляет три миллиметра.

Максимальный диаметр проволоки составляет шесть миллиметров.

Данная разновидность сетки выполнена из низкоуглеродистой проволоки, со следующими характеристиками:

Без покрытия.

С полимерным покрытием.

Ячейки канилированной сетки имеют квадратную или прямоугольную форму. Основным сырьем для изготовления этого изделия является катанка.

Если вам интересно, где используется кальвинированная сетка, обратите внимание на старые совдеповские дошкольные учреждения и спортивные площадки. Там вы встретите ограждения из такой сетки, сваренные в раму из углов. Эти заборы, наиболее часто, окрашивались в синюю или зеленую краску.

В основном, наносят довольно толстый слой краски, и в связи с этим, жизнь этого типа стальной сетки с систематическим подкрашиванием составляет до сотни лет.

Более того, канилированная сетка нашла своё применение, при использовании вращающихся деталей в машинах и механизмах для защитных экранов.

Благодаря данным изделиям, строятся боковые части прицепов для тракторов, для перевозки травы, капусты и других сельскохозяйственных продуктов.

Из этой проволочной сетки также сооружают клетки и вольеры для птиц и животных, их нередко можно встретить в усадьбах.

За забором, выполненном из кальвинированной сетки живут крупные сторожевые собаки.

Вероятно, это дало возможность использовать эту сетку для изготовления клеток и вольеров в собачьих приютах, которые в последние годы стали модно строить на добровольных началах и бюджетных средствах.