Кровать из дуба

Кровать из такой породы древесины, как дуб, вполне может стать вашей семейной реликвией, передаваемой из поколения в поколение, потому что данный атрибут спальной мебели характеризуется солидностью, изысканностью и чрезвычайной надежностью и долговечностью. Кроме того, он никогда не утратит своей популярности, поскольку дерево - вечная классика.

Преимущества твердых дубовых кроватей включают, в основном, следующие:

Наиболее очевидным преимуществом дубовой кровати является наивысшая экологическая чистота атрибута. Это абсолютно не оказывает отрицательного воздействия на самочувствие пользователей, поскольку данная порода древесины не выделяет токсичных веществ.

Сюда можно и высокую прочность дубовой мебели. Убедитесь, что кровать будет служить для вас на протяжении многих десятков лет, выдерживая тяжелые нагрузки и влажность - ему не свойственно гниение.

И, разумеется, эстетический аспект тоже имеет большое значение. Дубовый массив обладает довольно красивой текстурой и узором, которые создала матушка Природа. И различные атрибуты мебели, изготовленные из массивного дуба, имеют ошеломляющий вид.

Если вы хотите создать в своем доме изысканную классическую обстановку, выберите двуспальную кровать из массивного дуба с резными спинками и навесами. Нет сомнений, что вы будете чувствовать себя аристократом в такой спальне.

Для интерьера, выполненного в современном стиле, отлично подойдёт кровать из беленого дуба. Для большего комфорта и эргономичности, он может быть оборудован встроенными ящиками для хранения постельных принадлежностей. Удобна также и дубовая кровать с подъемным механизмом, с выдвижными ящиками на колесах. Такая кровать обязательно будет дополнительным местом для хранения значительного количества вещей.

Для детского помещения прекрасно подойдёт детская двухъярусная кровать из дуба. Например, кровать-чердак в последние годы немало актуальна, поскольку внизу расположено место, чтобы делать уроки. Данный атрибут поможет значительно сэкономить пространство в комнате.