Регистрация компаний в ОАЭ

В настоящее время Объединенные Арабские Эмираты - это крупный экономический центр, характеризующийся быстрым развитием, стабильной экономикой, оптимальными налоговыми льготами и хорошо обоснованной законодательной системой. Это не может не заинтересовать инвесторов и предпринимателей со всего мира. Консалтинговая специализированная компания предлагает полный комплекс услуг по регистрации компаний в ОАЭ – для ознакомления можно перейтипо ссылке.

Решив открыть компанию в этом федеративном государстве, прежде всего, требуется подобрать подходящую территорию. Следует сказать, что каждый эмират имеет собственные требования и условия для регистрации. Помимо этого, имеются свободные экономические зоны, где они устанавливают свои собственные правила.

Местную компанию регистрируют на материке с целью работы, специально на территории Эмиратов. Особенностью данной компании является то, что в соответствии с установленным законодательством надо будет заключить партнерство именно с гражданином ОАЭ, который владеет пятьдесят одним процентом от общего количества акций.

Регистрация компании в ОАЭ с местным спонсором имеет значение в следующих ситуациях:

сотрудничество с государственными компаниями;

торговля в пределах этого государства;

работа с надобностью принудительного выезда и присутствия в других эмиратах;

когда требуется немалое количество виз резидентов;

когда тип деятельности требует наличия большого объекта, так как стоимость офисов на местной земле более приемлемые, чем в свободных зонах.

В основном, местный спонсор необходим для открытия заведения общественного питания, образовательного учреждения, страховой компании и прочего.

Однако, есть исключения. Организации, занимающиеся в профессиональной сфере - например, в юриспруденции, аудите, консалтинге - им нет надобности в местном спонсоре. Здесь зарубежный предприниматель, работающий на материке, вне свободной экономической зоны, имеет капитал в сто процентов. Большое значение имеет лишь то, что в ходе оформления визы для работников есть официальная спонсорская поддержка и для решения проблем с органами власти этой страны.