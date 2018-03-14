Как используют пресс-воллы

Пресс-воллы активно используются в строительной сфере. Они представляют собой определённую конструкцию из каркаса, который обтягивается плёнкой. Иногда для этого может использоваться ткань. На полотне размещают фотопечать с логотипами одной или нескольких компаний. Более подробно узнать о данном виде изделий можно тут sign-moskva.ru.

Описание

Пресс воллы используются для следующих целей:

для фото-сессий;

для пресс-конференций;

во время видеосъёмки.

Чаще всего на подобных конструкциях размещается реклама разоичных производителей и организаций, спонсоров того или иного мероприятия. Пресс-воллы часто можно видеть по телевизору, на заднем фоне, когда знаменитость даёт интервью, проводятся спортивные и музыкальные мероприятия, вручение премии, выставки и прочее.

Зачастую пресс-воллы заказывают на различные семейные торжества, юбилеи, для выставок, во время открытия какого-либо объекта. На свадьбе такая конструкция может служить отличным фоном для фото съёмки. На конференции или презентации пресс-волл выполняет рекламную функцию. Полотно, натянутое на каркас не имеет швов, а значит, снимки на его фоне получаются идеальными.