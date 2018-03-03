Загранпаспорт без прописки

Чтобы получить паспорт в Москве без прописки, гражданин нашей страны должен обратиться в территориальное учреждение ФМС по месту его временного проживания. Также возможно предоставить сканированные копии документов и подать заявку на получение загранпаспорта на веб-сайте государственных служб.

Чтобы выпустить паспорт без регистрации, вы должны правильно заполнить форму заявки. В документе в графе «Место жительства» укажите место фактического местонахождения (почтовый адрес). Регистрация паспорта проводится на общих основаниях.

Требования сотрудников к выдаче загранпаспорта в ФМС следующие:

регистрация места проживания по постоянной или временной регистрации;

копия трудовой книжки.

Собрав и предоставив в соответствующую санкционированную инстанцию, которая находится не по месту жительства, требуемый пакет документов, гражданин должен будет подождать четыре месяца до получения паспорта.

Чтобы сменить загранпаспорт не по месту жительства, вам следует обратиться в те же инстанции с соответствующей заявкой. Условия выдачи паспорта могут быть ускорены, на основании с установленными правилами представления, при соблюдении определенных условий, включающих следующие:

задокументировать надобность экстренного лечения гражданина в другой стране;

надо навестить тяжелобольного или поехать на похороны близкого родственника, который находится в другой стране.

В таких случаях время обработки паспорта составляет три дня. Чтобы ускорить обработку документа, можно обратиться и к специализированным коммерческим компаниям, которые предлагают данные услуги, связанные с возможностью оформить загранпаспорт без вида на жительство в столице в ускоренном периоде - например, на сайте www.o-z-p.ru/zagranpasporta-bez-propiski. Здесь же можно ознакомиться с расценками данных услуг.

Условия, в которых получение загранпаспорта не будет по месту регистрации, составит от трех дней и зависят лишь от возможностей компании, которая представляет услугу, и суммы, которую заявитель готов заплатить за оперативность работ.