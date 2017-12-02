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Камни и бруски для заточки ножей: как сделать выбор

Сегодня, 01:06 Это интересно
Камни и бруски для заточки ножей: как сделать выбор

В походных условиях нередко возникает потребность быстро заточить лезвие ножа. Сделать это довольно просто, если имеется брусок точильный алмазный. Чтобы успешно справиться с задачей, необходимо правильно подобрать приспособление и научиться им пользоваться.

Достоинства и недостатки алмазных точильных брусков

Алмазный брусок представляет собой основу, выполненную из алюминия или пластмассы, с закрепленными на ней металлическими пластинами, на которые нанесены алмазные зерна.

У брусков точильных для ножей есть свои сильные и слабые стороны.

Преимущества:

  • даже после заточки большого количества ножей брусок продолжает оставаться плоским;
  • зерна не меняют формы по ходу эксплуатации;
  • алмазный брусок не расколется при падении;
  • простота использования (для работы потребуется всего лишь смочить точило водой);
  • после завершения работы основу достаточно промыть и тщательно вытереть.

Несмотря на большое количество достоинств, такие точилки обладают и рядом недостатков:

  • для работы требуются определенные навыки, иначе лезвие можно испортить;
  • высокая стоимость.

Правила работы с алмазным бруском

  1. перед началом работы брусок обязательно смачивается водой;
  2. примерно через каждые 15 движений ножом по бруску эмульсию с поверхности надо смывать;
  3. во время перерывов в работе брусок должен помещаться в ёмкость с водой;
  4. брусок лучше положить на ровную поверхность, по которой он не будет скользить;
  5. при заточке необходимо стараться использовать поверхность бруска целиком, а не какую-то одну его часть;
  6. нажимать на нож в процессе заточки нельзя, поскольку это приведет к выламыванию абразива из камня.

Натуральные и искусственные точильные камни

В интернет-магазине ассортимент приспособлений для заточки лезвий представлен натуральными и искусственными камнями.

К наиболее часто используемым натуральным брускам относятся:

  1. Арканзасский камень. По сути, это чистый кварц с мелкой зернистостью (чем выше этот показатель, тем ниже твердость). Назван в честь одноименной реки в США, где и находится месторождение минерала.
  2. Вашита – серый, черный или бурый камень с более крупным, чем у арканзаса, зерном и большим количеством примесей.
  3. Японские водные камни. Зарекомендовали себя по всему миру как одни из наилучших приспособлений, с помощью которых можно быстро и качественно точить лезвия.

Помимо натуральных камней, в продаже несложно найти и искусственные, к которым относятся:

  1. Абразивные камни, изготовленные из карбида кремния или оксида алюминия с добавлением связующего материала.
  2. Синтетические водные камни. Потребность в них возникла ввиду быстрого исчерпания естественных запасов материала.
  3. Алмазные бруски с разной зернистостью.