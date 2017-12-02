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Камни и бруски для заточки ножей: как сделать выбор
В походных условиях нередко возникает потребность быстро заточить лезвие ножа. Сделать это довольно просто, если имеется брусок точильный алмазный. Чтобы успешно справиться с задачей, необходимо правильно подобрать приспособление и научиться им пользоваться.
Достоинства и недостатки алмазных точильных брусков
Алмазный брусок представляет собой основу, выполненную из алюминия или пластмассы, с закрепленными на ней металлическими пластинами, на которые нанесены алмазные зерна.
У брусков точильных для ножей есть свои сильные и слабые стороны.
Преимущества:
- даже после заточки большого количества ножей брусок продолжает оставаться плоским;
- зерна не меняют формы по ходу эксплуатации;
- алмазный брусок не расколется при падении;
- простота использования (для работы потребуется всего лишь смочить точило водой);
- после завершения работы основу достаточно промыть и тщательно вытереть.
Несмотря на большое количество достоинств, такие точилки обладают и рядом недостатков:
- для работы требуются определенные навыки, иначе лезвие можно испортить;
- высокая стоимость.
Правила работы с алмазным бруском
- перед началом работы брусок обязательно смачивается водой;
- примерно через каждые 15 движений ножом по бруску эмульсию с поверхности надо смывать;
- во время перерывов в работе брусок должен помещаться в ёмкость с водой;
- брусок лучше положить на ровную поверхность, по которой он не будет скользить;
- при заточке необходимо стараться использовать поверхность бруска целиком, а не какую-то одну его часть;
- нажимать на нож в процессе заточки нельзя, поскольку это приведет к выламыванию абразива из камня.
Натуральные и искусственные точильные камни
В интернет-магазине ассортимент приспособлений для заточки лезвий представлен натуральными и искусственными камнями.
К наиболее часто используемым натуральным брускам относятся:
- Арканзасский камень. По сути, это чистый кварц с мелкой зернистостью (чем выше этот показатель, тем ниже твердость). Назван в честь одноименной реки в США, где и находится месторождение минерала.
- Вашита – серый, черный или бурый камень с более крупным, чем у арканзаса, зерном и большим количеством примесей.
- Японские водные камни. Зарекомендовали себя по всему миру как одни из наилучших приспособлений, с помощью которых можно быстро и качественно точить лезвия.
Помимо натуральных камней, в продаже несложно найти и искусственные, к которым относятся:
- Абразивные камни, изготовленные из карбида кремния или оксида алюминия с добавлением связующего материала.
- Синтетические водные камни. Потребность в них возникла ввиду быстрого исчерпания естественных запасов материала.
- Алмазные бруски с разной зернистостью.