Камни и бруски для заточки ножей: как сделать выбор

В походных условиях нередко возникает потребность быстро заточить лезвие ножа. Сделать это довольно просто, если имеется брусок точильный алмазный. Чтобы успешно справиться с задачей, необходимо правильно подобрать приспособление и научиться им пользоваться.

Достоинства и недостатки алмазных точильных брусков

Алмазный брусок представляет собой основу, выполненную из алюминия или пластмассы, с закрепленными на ней металлическими пластинами, на которые нанесены алмазные зерна.

У брусков точильных для ножей есть свои сильные и слабые стороны.

Преимущества:

даже после заточки большого количества ножей брусок продолжает оставаться плоским;

зерна не меняют формы по ходу эксплуатации;

алмазный брусок не расколется при падении;

простота использования (для работы потребуется всего лишь смочить точило водой);

после завершения работы основу достаточно промыть и тщательно вытереть.

Несмотря на большое количество достоинств, такие точилки обладают и рядом недостатков:

для работы требуются определенные навыки, иначе лезвие можно испортить;

высокая стоимость.

Правила работы с алмазным бруском

перед началом работы брусок обязательно смачивается водой; примерно через каждые 15 движений ножом по бруску эмульсию с поверхности надо смывать; во время перерывов в работе брусок должен помещаться в ёмкость с водой; брусок лучше положить на ровную поверхность, по которой он не будет скользить; при заточке необходимо стараться использовать поверхность бруска целиком, а не какую-то одну его часть; нажимать на нож в процессе заточки нельзя, поскольку это приведет к выламыванию абразива из камня.

Натуральные и искусственные точильные камни

В интернет-магазине ассортимент приспособлений для заточки лезвий представлен натуральными и искусственными камнями.

К наиболее часто используемым натуральным брускам относятся:

Арканзасский камень. По сути, это чистый кварц с мелкой зернистостью (чем выше этот показатель, тем ниже твердость). Назван в честь одноименной реки в США, где и находится месторождение минерала. Вашита – серый, черный или бурый камень с более крупным, чем у арканзаса, зерном и большим количеством примесей. Японские водные камни. Зарекомендовали себя по всему миру как одни из наилучших приспособлений, с помощью которых можно быстро и качественно точить лезвия.

Помимо натуральных камней, в продаже несложно найти и искусственные, к которым относятся: