Стрижка собак в Днепропетровске – Услуги груминга собак

Популярный нынче груминг собак, это не просто дань моде, это необходимые гигиенические процедуры для животных, направленные на содержание в чистоте шерстяного и кожного покрова. Стрижка собак в Днепропетровске стала также распространена, как и поход в женский салон красоты, и это не удивительно.

Ввиду того, что разные породы больших и маленьких песиков отличаются структурой шерсти, и разделяются на мягкошерстных и жесткошерстных, линяющих и не линяющих, к уходу за ними имеется свой особенный подход. Большая роль стрижке должна уделяться мягкошерстным и нелиняющим породам, и несколько меньшая – жесткошерстным.

Это связано с тем, что мягкошерстные, пушистые породы собак обрастают шерстью по всей поверхности тела. Длинные клочья начинают свисать на глаза, забивают ушные раковины, сваливаются в клочья. Особенно жалко выглядят такие породы после прогулки, принося на себе в дом просто гроздья грязи, мусора, а иногда и паразитов. В результате образуются колтуны, даже если хозяин и старается придерживаться обычных гигиенических правил, моет и расчесывает собак.

Зачем нужна стрижка собакам

Для ухоженного вида

Для предотвращения появления паразитов

Для участия в выставках

Для хорошего самочувствия хозяина и чистоты в доме (особенно если в доме проживают аллергики)

Окружая своих питомцев любовью и заботой, многие слишком «залюбливают» животных, или же поступают не совсем правильно, от элементарного не знания. Поэтому крайне важно обращаться с определенной периодичностью к специалистам, которые не только проведут процедуры по стрижке собак, а и укажут на возможные причины возникновения проблем с шерстью у мягкошерстных и жесткошерстных пород.

Причины появления колтунов

Сбивание в клочья мокрой шерсти. Такое получается, когда длинношерстая собака после купания не причесывается и высушивается феном. «Водные колтуны», образуются в результате большого количество моющих средств, рьяно втираемых в шерсть и в кожу собаки. Колтуны с репьяхами и колючками. Это происходит после прогулок на природе, особенно если вовремя не заметить и не удалить проблему. Сваливание нижнего подшерстка - при неправильном расчесывании только верхнего слоя шерсти. Сбитые комки от соприкосновения с тесной одеждой, с грубыми внутренними швами. Запутанные участки шерсти в результате чрезмерного поглаживания против шерсти. Повышенное образование колтунов, тусклая шерсть, с проявлением шелушащегося кожного покрова может быть следствием отклонений со здоровьем. Глисты, блохи, паразиты, болезни внутренних органов отражаются на внешнем виде шерсти. Колтуны при беременности и в период лактации, можно постараться предотвратить своевременной стрижкой области брюха, и собиранием волос в хвостики.

Очень важно своевременно обращать внимание на шерстяной покров вашего питомца. Даже если вы не участвуете в выставках, с определенной периодичностью приводите своих питомцем на стрижку в ветеринарный комплекс БЕР! Через сайт vetclinica.dp.ua вы найдете контактные телефоны, узнаете стоимость услуги стрижки собак и запишите своего питомца на процедуру в удобное для вас время.