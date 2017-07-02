Лучшие химически стойкие полы, предназначенные для предприятия

Систематическое воздействие различных кислот агрессивного вида, а также щелочных растворов и веществ органического происхождения на пол в помещениях различных предприятий требует в обязательном порядке специального защитного покрытия. К таковым относятся химически стойкие полы. Основополагающим компонентом такого пола является бетон, который является дешевым по стоимости, широко применяется в строительстве.

Требования к рассматриваемым полам

Так как полы, располагающиеся в производственном помещении, постоянно подвергаются различным контактам физического вида, а также воздействию химических веществ, для их стойкости, они должным соответствовать определенным требованиям:

Требование стойкости к нагрузкам механического, абразивного и ударного вида; Требование стойкости к средам повышенной агрессивности неорганического и органического вида; Требование стойкости к систематическому воздействию воды до 100 градусов, а также к паровой обработке; Требование к легкости очистки полов; Требование к сроку эксплуатационного функционирования. В частности срок равняется от 15 до 20 лет.

Разновидности полов с защитой от воздействия химических веществ

Полы с данной защитой разделяются на следующие виды:

Поверхность, изготовленная из плитки керамического вида, которая уложена на специальных составах с использованием компаундов на эпоксидной основе;

Поверхность наливного вида с применением специальных веществ, на основе смол эпоксидного вида;

Поверхность, изготовленная на основе полимеров из полиуретана.

При устройстве покрытий химического свойства, есть несколько общих нормативов, несоблюдение которых может вызвать различные негативные эффекты в момент осуществления строительных работ. Чтобы данные последствия не проявились, бетонное основание пола должно иметь минимальный показатель влажности, а перед тем как выполнить нанесение рабочей смеси, поверхность необходимо очистить полностью от пыли. Данного результата можно достигнуть посредством пылесоса промышленного вида с различной мощностью всасывания. Нужно знать, что от того, как эффективно пройдет очистка, такая будет и защита в целом, так как в рассматриваемой ситуации все взаимосвязано.

Исходя из всего вышесказанного, стоит отметить, что согласно вышеприведенным критериям можно подобрать лучшие полы, с защитой от воздействия химических средств. Современные магазины и рынки, реализующих продукцию в данной сфере предлагают большое количество различных вариантов данных полов, и только зная их основные технические аспекты можно подобрать именно то, что изначально хотелось приобрести. Высокие требования к поверхности полов дают гарантию надежного и бесперебойного в данном аспекте производства на предприятии, так как именно пол является опорой всего помещения в целом, в связи с чем, его сохранение и защита должна быть на первом месте.