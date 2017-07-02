Контекстная реклама

Контекстная реклама относится к типу онлайн-рекламы, в которой объявления отображаются в соответствии с интересами потребителей, в том числе и в контексте конкретной веб-страницы.

Контекстная реклама в последнее время очень распространена. Она показывают потребителю информацию о некоторых услугах или продуктах на основе запросов, которые он ищет в сети. Область интересов пользователя в то же время очень близка или совпадает с предметом рекламируемой продукции, а также контекстом страницы рекламируемого веб-сайта. Это значительно увеличивает вероятность ответа на рекламу.

Они помогают размещать объявления на страницах поиска по ключевым словам и на сайтах с блоками контекстной рекламы.

А желающие привлечь потенциальных покупателей на свой сайт в короткие сроки могут заказать контекстную рекламу.

Её преимущества вполне очевидные. К ним относятся следующие:

Многофункциональность. Она позволяет распространять информацию обо всех торговых марках.

Эффективность. Размещенные объявления будут видны только тем пользователям, которые на самом деле имеют интерес в приобретении определенных продуктов и услуг - самое главное, выбрать правильные ключевые запросы.

Точность попадания в целевую аудиторию. Отражая в тексте размещенного объявления различные нюансы, например, более низкий порог цены или бренд предлагаемой технологии, можно будет исключить незаинтересованных посетителей.

Оплата результата. Здесь не требуется платить за размещение объявления или число показов.Над будет платить только за то, что потенциальный покупатель посещает сайт.

Гибкость. Это предоставляет возможность редактирования объявления в любое время, менять стоимость клика и списка ключевых слов.

Полноценность информации. Поисковые системы предлагают пользователю самые мощные статистические инструменты. У них всегда будет доступная информация о средствах на личном счете, статистике количества запросов на определенные слова и количестве посещений пользователями.

Широта охвата. К объявлению можно подключить большое количество ключевых слов.

Несомненно, вышеупомянутые плюсы контекстной рекламы гарантируют продвижение любого веб-сайта.