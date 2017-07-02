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Контекстная реклама
Контекстная реклама относится к типу онлайн-рекламы, в которой объявления отображаются в соответствии с интересами потребителей, в том числе и в контексте конкретной веб-страницы.
Контекстная реклама в последнее время очень распространена. Она показывают потребителю информацию о некоторых услугах или продуктах на основе запросов, которые он ищет в сети. Область интересов пользователя в то же время очень близка или совпадает с предметом рекламируемой продукции, а также контекстом страницы рекламируемого веб-сайта. Это значительно увеличивает вероятность ответа на рекламу.
Они помогают размещать объявления на страницах поиска по ключевым словам и на сайтах с блоками контекстной рекламы.
А желающие привлечь потенциальных покупателей на свой сайт в короткие сроки могут заказать контекстную рекламу.
Её преимущества вполне очевидные. К ним относятся следующие:
- Многофункциональность. Она позволяет распространять информацию обо всех торговых марках.
- Эффективность. Размещенные объявления будут видны только тем пользователям, которые на самом деле имеют интерес в приобретении определенных продуктов и услуг - самое главное, выбрать правильные ключевые запросы.
- Точность попадания в целевую аудиторию. Отражая в тексте размещенного объявления различные нюансы, например, более низкий порог цены или бренд предлагаемой технологии, можно будет исключить незаинтересованных посетителей.
- Оплата результата. Здесь не требуется платить за размещение объявления или число показов.Над будет платить только за то, что потенциальный покупатель посещает сайт.
- Гибкость. Это предоставляет возможность редактирования объявления в любое время, менять стоимость клика и списка ключевых слов.
- Полноценность информации. Поисковые системы предлагают пользователю самые мощные статистические инструменты. У них всегда будет доступная информация о средствах на личном счете, статистике количества запросов на определенные слова и количестве посещений пользователями.
- Широта охвата. К объявлению можно подключить большое количество ключевых слов.
Несомненно, вышеупомянутые плюсы контекстной рекламы гарантируют продвижение любого веб-сайта.