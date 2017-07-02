Строительство деревянных домов

Рынок деревянного жилищного строительства в нашей стране с каждым годом начинает восстанавливаться после финансового кризиса. Желание столичных жителей приобрести дом за пределами города находит ответ среди строительных компаний: разрабатываются новые проекты, предлагаются готовые дома в коттеджных поселках. Количество разработчиков неуклонно растет, и каждая компания позиционирует себя, как лучшее, гарантируя высокое качество по приемлемой стоимости.

Потребителю, особенно неопытному, может быть очень трудно понять, что обещания разработчиков верны. И как же не ошибиться с выбором?

Ошибка при выборе подрядчика при строительстве деревянного дома может слишком дорого стоить клиенту. Строительство - событие, изначально дорогостоящее, и переделать уже готовое, но плохо сделанное повлечет за собой дополнительные расходы на материалы и труд рабочих. Хорошо, если у кого-то из знакомых или друзей есть опыт позитивного взаимодействия с разработчиками, и они могут давать рекомендации. Но если таких знакомых нет, проблема выбора должна решаться самостоятельно.

Прежде чем заказывать возведение деревянного дома или купить уже готовый, следует хотя бы частично понять основы: виды древесины, способы ее переработки, способы укладки бревна/балки. Это поможет будущим владельцам проконтролировать деятельность разработчика и уверенно задавать вопросы в случае сомнений. Обмануться в таком случае будет гораздо сложнее.

Серьезные компании по строительству деревянных домов всегда с готовностью расскажут о себе и своих проектах.

Необходимо следовать данным рекомендациям:

Выбирать сайты разработчиков, которые наилучшим образом отвечают требованиям;

Тщательно изучать портфолио, услуги и расценки;

Если возможно, посетить выставку деревянного жилищного строительства, учебные предложения, инновации в строительстве и дизайне, непосредственно ознакомиться с представителями разработчиков.

Ни в коем случае не нужно соглашаться на неточный расчет стоимости проекта - ведь недобросовестный подрядчик может назвать завышенную сумму в ходе выполнения работ. Кроме того, цены могут варьироваться в зависимости от внешних экономических обстоятельств ... Но в контракте лучше указать конкретные показатели, например, чтобы указать, что отклонение от первоначальной оценки не должно в конечном счете превышать десяти процентов от расчетной суммы.