Усыпление животных в СПб

Безусловно, любой из владельцев домашних животных счастлив, когда с его питомцем всё в порядке. Однако наступает момент, когда любимец стареет или приобретает различные недуги, несовместимые с дальнейшей беззаботной жизнью. Многие в эти моменты размышляют о таком процессе, как усыпление животных.

Клиника "Облако" специализируется на ритуальных услугах для животных:

усыпление

индивидуальная кремация

общая кремация

усыпление + общая кремация

патологоанатомия

Эвтаназия животных проводится самым гуманным образом. Усыпление производится в два этапа: сначала животное находится под наркозом. Питомец заснет и не будет чувствовать боли. Затем в организм вводится сульфат магния, который провоцирует остановку сердцебиения.

Кремация в клинике "Облако" соответствует с законодательством. Тело вашего питомца упаковывается в специализированную тару, которая будет доставлена в крематорий для проведения процедуры. Вам будет предоставлен видеоотчет о кремации.

Все работы выполняют квалифицированные специалисты, имеющий большой и продуктивных опыт работы в данной сфере. Вы можете проконсультироваться с нами, задать интересующие вопросы, на которые получите полные и исчерпывающие ответы.

Стоимость каждой из услуг определяется массой животного: чем больше вес, тем выше цена. Информация о ценах Вы можете уточнить на сайте: https://vrs-spb.ru

Отличительной особенностью является выезд специалиста на дом. Вы можете позвонить нашим операторам, работающим круглосуточно. Так же у Вас есть возможность заказать звонок на нашем интернет - ресурсе. Опишите Вашу проблему в подробностях, чтобы наши ветеринары могли определить точный диагноз и смогли полноценно ответить на Ваши вопросы.

Срок ожидания врача традиционно не превышает два часа. Работа, в большинстве случаев, проводится в течение 15 - 20 минут.

Порядок выезда ветеринара (стоимость):

10:00 - 21:00 по городу (в зависимости от расстояния)

Срочный приезд днём в границах города (+ 300 рублей)

21:00 - 10:00 по городу (+ 300 рублей)

Выезд в область (+30 рублей за километр)

Если Вы заказываете индивидуальную кремацию, усыпление проводится бесплатно! Бонусом индивидуальной кремации является получение бесплатной урны для кремации. Видеозапись предоставляется Вам тоже бесплатно. Это является гарантией выполнения работы. Вы можете быть уверенны в том, что процесс действительно происходил.

Для пенсионеров и ветеранов ВОВ предусмотрена 5-ти процентная скидка.