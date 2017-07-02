Лазерные эпиляторы

Сервис лазерной эпиляции теперь предлагается многими салонами красоты, и, несмотря на сравнительно высокую стоимость, он пользуется немалым спросом. Недавно появилась информация о лазерных эпиляторах для домашнего применения. Их стоимость в несколько раз выше, чем у обычных приборов, но судя по рекламе, их эффективность довольно высокая.

Принцип удаления волос лазером вовсе не сложный. Устройство производит инфракрасное излучение, которое менее секунды влияет на волоски, в результате чего луковица разрушается. При этом, лазер влияет только на волосы, но не на кожу. Косметологи утверждают, что нескольких сеансов лазерной эпиляции будет достаточно, чтобы избавиться от волосиков навсегда.

В салонных эпиляторах наиболее часто применяют александритовые, рубиновые или сапфировые лазеры. Стоимость таких устройств довольно высока, поэтому и цены на косметологическую процедуру - соответствующие. Тем не менее, приборы также имеют большую площадь для обработки поверхности и высокой мощности. Это сокращает время процедуры и делает процесс эпиляции максимально эффективным.

В лазерных эпиляторах для применения в домашних условиях используется более дешевый полупроводниковый лазер. Мощность и площадь лазерного излучателя в них несколько меньше, чем в салонах.

Если принято решение о приобретении лазерного эпилятора для домашнего применения, прежде всего, следует ознакомиться со списком противопоказаний. Такие устройства не могут использоваться при различных заболеваниях кожи, варикозного расширения вен, гриппа, аллергических реакций и прочих. Также нельзя использовать лазерный эпилятор, если кожа сильно загорела, или перед загаром. По крайней мере через неделю после сеанса нельзя принимать солнечные ванны, и обязательно использовать солнцезащитные средства.

Хороший результат работы лазерных эпиляторов заметен на светлой коже с черными волосками. Но тонкие волоски, они почти не снимают. Поэтому, прежде чем принимать решение о покупке дорогого устройства, лучше обратиться к дерматологу. Он сможет порекомендовать наиболее подходящий прибор и защитить от вероятных осложнений.