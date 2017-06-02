Подводные камни вступления в брак несовершеннолетних

Как избежать такие неприятные вещи, как развод и алименты молодым парам. И, что еще более важнее, как и не потерять имущество родителям таких детей, и не нанести еще практически ребенку серьезную душевную травму. Для этого, изначально, надо понять механизм происходящего.

То есть, что в данном случае происходит и что может произойти. Так, в соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 13 СК РФ с учетом особых обстоятельств может быть разрешено вступить в брак лицу до достижения возраста 16 лет. Причем, это будет считаться как исключение в соответствии с законами субъектов. В таком случае лицо, которое вступило в брак по основаниям, предусмотренным абз. 2 п. 2 ст. 13 СК РФ, в 14 лет приобретет полную гражданскую дееспособность, а значит, с момента регистрации брака государством будет иметь право по своему усмотрению распоряжаться собственным имуществом и имуществом своих детей.

Полагаем, что для этих целей 14-летний ребенок еще не достиг достаточной физической, психической и социальной зрелости. Нельзя сравнивать и уравнивать зрелость 14 и 16-летних лиц. Особенно опасно наделять полной дееспособностью 14-летних детей-сирот, поскольку они могут под воздействием другого более взрослого и опытного в имущественных вопросах супруга утратить имущество, в том числе и недвижимое, перешедшее им в порядке наследования от умерших родителей, и в конечном счете остаться в случае расторжения брака без семьи, жилья, без средств к существованию, а может быть и с маленьким ребенком на руках.

Поэтому необходимо в целях сохранения имущественного положения несовершеннолетних супругов, не достигших возраста 16 лет, установить ограничения (исключение из правил) гражданской и семейной дееспособности лиц, по вопросам распоряжения собственным имуществом, имуществом, находящимся в общей совместной собственности и имуществом их детей, предусмотрев обязательное получение на это согласия законных представителей или органов опеки и попечительства. Установление указанных мер защиты имущественных прав несовершеннолетних лиц является в настоящее время очень актуальным и вполне своевременным, поскольку изменение уголовного законодательства будет способствовать увеличению количества браков, заключаемых с несовершеннолетними гражданами.

Самый опасный момент, который особенно важно держать на контроле родителям таких их детьми, быстро ставшими по закону взрослыми, это то, что с момента получения полной дееспособности, могут совершать сделки. И нередко, у детей есть доли в общей семейной недвижимости.