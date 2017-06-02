Туры в Таиланд: особенности и преимущества

Многие туристы уже знакомы со сказочным таиландским островом Пхукет, расположившимся на побережье Андаманского моря. Несмотря на небольшую площадь, он является самым большим из островов Таиланда.



Природные красоты



Остров Пхукет славится высокогорьем и живописными холмами, занимающими существенную часть площади острова. Знамениты и низкорослые вечнозеленые леса, произрастающие вдоль побережий. Множество экзотических птиц находят здесь приют, за много километров вокруг слышны их переливающиеся всеми нотками напевы. Туры в Таиланд – это способ побыть немного в раю.



Окружающая Пхукет россыпь меньших островков, покрытых невысокими горами, изъеденными водой и временем, можно увидеть в окно гостиницы. Но лучше посетить их и вблизи насладиться фантастическими пейзажами, диковинными карстовыми композициями. Главное – не забыть фотоаппарат.



Пляжи



Но главной особенностью Пхукета, сделавшей его курортом всемирного значения, остаются его золотые пляжи. Просторные и широкие, покрытые мельчайшей фракцией песка, подобно шелку ласкающие ступни ног. Нежный загар и ласковые воды Андаманского моря – лакомая приманка для любого туриста.



Развлечения и шоппинг



Если вы хотите развлечься, окунуться в ночную жизнь Таиланда, посетить казино, шумные ночные клубы и стриптиз-бары, район Пхукета Патонг всегда рад принять гостей. Здесь расположены самые крупные торговые центры, развлекательные центры и прочие заведения, ориентированные на не желающих скучать туристов.



Также сюда стремятся отдыхающие-шопоголики. Большинство маркетов и магазинчиков разместились именно здесь.



Релаксация



Сторонникам же менее шумного, спокойного и размеренного отдыха Пхукету тоже есть что предложить. К услугам туристов пляжи Камала или Сурин, раскинувшиеся на севере острова. Здесь не найти шумной ночной тусовки, не встретишь обильных застроек. Все тихо и спокойно. Семьям с детьми рекомендуется приобретать туры на Пхукет именно в эту часть острова.



Также в северной части полуострова расположился живописный морской парк Сирии-Нат, широко известный туристам всего мира. В его состав входит, среди прочих, пляж Най-Янг – один из самых тихих и уютных на острове Пхукет.



Выбирая оптимальное время для отдыха на этом чудном острове, стоит остановиться на периоде с ноября по май. Именно в это время Пхукет залит солнцем. Попав сюда в остальное время года, есть риск угодить на сезон дождей. А так не хочется провести отпуск среди ливней и слякоти. Не испортите себе отдых – покупайте путевки вовремя и наслаждайтесь гостеприимством экзотического острова Пхукет.